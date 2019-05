Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et son épouse (droite) et le roi de Suède Carl XVI Gustav. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Dans l'après-midi du 27 mai (heure locale), le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a eu une entrevue avec le roi de Suède Carl XVI Gustav.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le peuple vietnamien prenait toujours en haute considération l'amitié, le soutien et l'aide précieuse que le peuple suédois apporte au Vietnam. Il a souligné que le Vietnam appréciait les relations d’amitié et de coopération multiforme qui ont été développées au fil du temps entre les deux pays.

Il a transmis au roi et à la reine l'invitation du secrétaire général du Parti et président du Vietnam Nguyen Phu Trong d'effectuer encore une fois une visite au Vietnam.

Le roi de Suède a confirmé que la présente visite en Suède du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et la récente visite de la princesse héritière de Suède Victoria Ingrid Alice Desiree au Vietnam en mai 2019 marquaient des tournants dans les relations entre les deux pays à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement de leurs liens diplomatiques.

Le roi a déclaré qu'il avait toujours gardé une bonne impression sur le pays et le peuple vietnamiens lors de sa visite en 2004, et qu'il avait apprécié les résultats obtenus par le pays sur la voie du développement socio-économique. Il a remercié le secrétaire général et président du Vietnam Nguyen Phu Trong pour l'invitation de se rendre de nouveau au Vietnam.

Le roi suédois a affirmé que la famille royale avait toujours soutenu le développement d'une coopération plus forte et plus efficace entre les deux pays, le partenariat pour le développement durable et l'innovation vers laquelle les deux pays s’orientent. -VNA