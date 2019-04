Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (gauche) et le dirigeant chinois Xi Jinping. Photo: VNA



Pékin (VNA) – Le Vietnam attache de l’importance à la promotion du développement stable, sain, durable et à long terme des relations de partenariat et de coopération stratégiques et intégrales avec la Chine, a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

A l’occasion de sa participation au 2e Forum de "la Ceinture et la Route" qui se tient du 25 au 27 avril dans la capitale chinoise, le chef du gouvernement vietnamien a eu jeudi une entrevue avec le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping.

Le dirigeant vietnamien a déclaré apprécier le développement des relations entre le PCC et le Parti communiste du Vietnam (PCV) ces dernières années, affirmant que le Vietnam persistait à réaliser sa politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de paix, de coopération et de développement.

Il a déclaré saluer et soutenir l’initiative "la Ceinture et la Route" qui devrait garantir les principes de coopération pacifique, équitable et mutuellement bénéfique, dans le respect mutuel et du droit international, en vue de contribuer au développement et à la prospérité de tous les pays.

Il a demandé aux deux parties de multiplier les échanges de haut niveau, d’exploiter au mieux les mécanismes déjà établis et d’appliquer au mieux les accords conclus par leurs hauts dirigeants.

Il a en outre suggéré d’intensifier la coopération bilatérale dans la diplomatie, la défense et la sécurité, d’améliorer l’efficacité de la collaboration économique bilatérale, de développer les échanges entre les deux peuples, notamment les jeunes, de bien organiser les activités de célébration du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Chine.

Tenant en haute estime la mise en œuvre de nombreux projets chinois appliquant des technologies modernes respectueuses de l’environnement au Vietnam, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a appelé à renforcer la coopération bilatérale dans la gestion et l’utilisation de manière durable des ressources d’eau du Mékong et d’autres fleuves communes.

Il a proposé de prolonger l’accord concernant l'établissement d'un téléphone rouge pour traiter les affaires survenant de manière impromptue en matière de pêche hauturière. Il a également insisté sur la nécessité de coopérer dans la surveillance de la sûreté nucléaire, de collaborer pour mener à bien trois accords concernant la frontière terrestre entre le Vietnam et la Chine.

S’agissant des questions maritimes, le chef du gouvernement vietnamien a demandé aux deux parties de continuer de respecter les conceptions communes et accords conclus par leurs hauts dirigeants, y compris l’Accord sur les Principes directeurs fondamentaux guidant le règlement de la question maritime entre le Vietnam et la Chine. Il a appelé à poursuivre le règlement des questions maritimes par la voie des mesures pacifiques, conformément au droit international.

Il a déclaré espérer que des avancées en termes de délimitation de la zone maritime située en dehors de l'estuaire du golfe du Bac Bo seraient réalisées d’ici 2020. Il a insisté sur la nécessité d’appliquer rigoureusement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), d’accélérer les négociations sur le Code de conduite en Mer Orientale (COC) afin de maintenir la paix et la stabilité dans cette zone maritime.

De son côté, le dirigeant chinois Xi Jinping a déclaré que la participation du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc au 2e Forum de "la Ceinture et la Route" était une illustration de l’importance que le Vietnam attachait aux relations vietnamo-chinoises, et qu’elle contribuerait au succès de ce forum.

Le Parti et l’Etat chinois tiennent en haute estime les relations avec le Vietnam, a affirmé Xi Jinping, avant d’exprimer sa volonté de collaborer avec le Vietnam pour maintenir les contacts de haut niveau, renforcer la confiance politique mutuelle et la coopération bilatérale, développer les échanges entre les deux peuples, consolider l’amitié traditionnelle, maîtriser les désaccords, promouvoir le développement stable, sain, durable et à long terme du partenariat stratégique et intégral Chine-Vietnam.

La Chine soutient le Vietnam dans la valorisation de son rôle au sein des mécanismes multilatéraux, notamment durant son mandat en qualité de président de l’ASEAN en 2020, a-t-il ajouté. -VNA