Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong a eu mardi 1er novembre à Pékin une entrevue avec le Premier ministre chinois Li Keqiang.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong et le Premier ministre chinois Li Keqiang se serrent la main, à Pékin, le 1er novembre. Photo : VNA





Le chef du gouverment chinois a exprimé son grand plaisir de rencontrer à nouveau le secrétaire général Nguyên Phu Trong et chaleureusement salué sa visite officielle en Chine qui "contribuera à amener le partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine à se développer de manière saine, stable et solide dans la nouvelle période".

"La Chine attache une grande importance au développement des relations avec le Vietnam", a-t-il affirmé, félicitant le Vietnam pour les grandes réalisations dans son œuvre de rénovation et d’édification du socialisme.

Le Premier ministre Li Keqiang a exprimé sa conviction que, sous la direction du PCV ayant à sa tête le secrétaire général Nguyên Phu Trong, le Parti, l’État et le peuple vietnamiens réaliseront avec succès la résolution du 13e Congrès national du PCV et les objectifs jusqu’en 2030 avec une vision à l’horizon 2045.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a informé le Premier ministre Li Keqiang d’excellents résultats de son entretien avec le secrétaire général et président chinois Xi Jinping.

Entrevue entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong et le Premier ministre chinois Li Keqiang, à Pékin, le 1er novembre. Photo : VNA

Il salué le succès du 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC) ainsi que les réalisations accomplies par la Chine ces derniers temps, souhaitant que le PCC, l’Etat et le peuple chinois réalisent avec succès la résolution du du 20e Congrès national du PCC et l’objectif du deuxième centenaire.

"Le Vietnam attache une grande importance et accorde toujours la priorité absolue au développement des relations avec la Chine, reste toujours fidèle à la politique d’ une seule Chine ", a-t-il déclaré, notant que les deux pays sont liés par les relations de voisinage, d’amitié traditionnelle et partagent des similitudes en termes de système politique et de chemin de développement.

Appréciant les contributions importantes du gouvernement chinois à la consolidation et au développement des relations entre les deux pays, il a invité les deux gouvernements à diriger la mise en œuvre réussie des accords de coopération signés lors de cette visite.

Les deux parties se sont accordées sur la nécessité de renforcer la coopération multiforme, les échanges de haut niveau et la confiance politique ; de promouvoir la coopération économique et d’investissement ; d’augmenter le commerce bilatéral de manière stable et durable ; de maintenir ensemble la chaîne d’approvisionnement ; de tirer le meilleur parti des accords de libre-échange ; et de renforcer la connexion des stratégies de développement pour contribuer au redressement et au développement économique post-Covid-19.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coordination dans les forums multilatéraux et régionaux, d’œuvrer ensemble pour maintenir la paix et la stabilité dans la région. – VNA