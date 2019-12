La présidente de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Nguyen Thi Kim Ngan et le Premier ministre russe Dmitry Medvedev. Photo: VNA



Moscou (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Russie, la présidente de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Nguyen Thi Kim Ngan a eu mercredi à Moscou une entrevue avec le Premier ministre russe Dmitry Medvedev.

Selon Nguyen Thi Kim Ngan, l'AN vietnamienne soutient le renforcement de la coopération intégrale entre le Vietnam et la Russie et est prête à collaborer avec le gouvernement vietnamien pour résoudre les difficultés pouvant apparaître dans la coopération bilatérale.

Ces derniers temps, plusieurs grands projets d'investissement entre les deux pays ont été mis en œuvre. Les deux parties disposent d'un énorme potentiel de coopération dans le développement des infrastructures urbaines, les transports, les secteurs ferroviaire et portuaire, l'économie numérique, l'énergie nucléaire, etc.

La présidente de l'AN a proposé à la Fédération de Russie de supprimer les barrières permettant aux localités et marchandises vietnamiennes de pénétrer plus facilement dans le marché russe.

Le Vietnam est toujours prêt à créer des conditions favorables à la mise en œuvre du protocole entre le Vietnam et la Russie portant sur la fabrication de véhicules motorisés au Vietnam. Les deux parties continuent de coopérer dans le secteur des technologies numériques. Le Vietnam encourage les investissements à l'étranger et l'édification de l'e-gouvernement, a-t-elle déclaré. Nguyen Thi Kim Ngan a proposé aux deux parties d'accélérer les négociations sur la circulation des citoyens des deux pays.

La coopération gazo-pétrolière revêt une signification stratégique pour les relations Vietnam - Russie. Nguyen Thi Kim Ngan a demandé au gouvernement russe d'encourager les entreprises russes de participer aux nouveaux projets gazo-pétroliers au Vietnam, conformément au droit international dont la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

Pour sa part, D.Medvedev a souligné les bonnes relations entre la Fédération de Russie et le Vietnam. Concernant le commerce bilatéral, il a proposé aux deux parties de résoudre les difficultés dans le paiement, l'import-export de produits agricoles et pharmaceutiques.

La coopération dans l'éducation et la formation demeure un secteur important. Le gouvernement russe a augmenté le nombre de bourses d'études accordées aux étudiants vietnamiens. En outre, les deux pays devraient renforcer leur coopération dans le tourisme car le Vietnam était une destination appréciée des Russes, a-t-il ajouté.

Le même jour, la présidente de l'AN Nguyen Thi Kim Ngan a reçu le président du Parti communiste de la Fédération de Russie (PCR), Gennady Zyuganov.

Ce dernier a souligné que les relations avec le Vietnam étaient l'une des orientations prioritaires dans la politique extérieure de la Russie. En outre, le joint-venture pétrolier Vietnam-Russie Vietsovpetro est un symbole de la coopération entre les deux pays.

Nguyen Thi Kim Ngan l'a informé de la situation socio-économique du Vietnam ces derniers temps. Profitant de cette occasion, le président du PCR a remis un insigne à la présidente de l'AN vietnamienne.

En recevant le premier vice-président de l'Association d'amitié Russie-Vietnam, Piot Yurievich Tsvetov, et le président de l'Association des vétérans russes au Vietnam, Nikolai Nikolaevicj Kolesnik, la présidente de l'AN vietnamienne a apprécié les activités desdites associations. Les Vietnamiens se souviennent toujours des aides précieuses de l'ex-URSS puis de la Russie dans l'œuvre de lutte pour la libération nationale d'hier et d'édification du pays d'aujourd'hui. -VNA