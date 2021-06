Entretien virtuel Pham Minh Chinh-Angela Merkel. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu le 22 juin un entretien virtuel avec la chancelière allemande Angela Merkel.

Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance au partenariat stratégique avec l'Allemagne et souhaitait approfondir les relations étroites et de confiance entre les deux pays dans tous les domaines.

Angela Merkel a déclaré que le Vietnam était un partenaire important dans la politique régionale de l'Allemagne, soutenant les relations de coopération Vietnam-Allemagne.



Les deux parties ont convenu de reprendre prochainement les échanges de délégations, les contacts de haut niveau et de renforcer les mécanismes de coopération, en se concentrant sur l'amélioration de l'efficacité du Comité mixte Vietnam-Allemagne sur la coopération économique.



Sur le plan économique, les deux parties se sont félicitées des résultats positifs de la coopération entre les deux pays malgré les difficultés causées par la pandémie de COVID-19. L'Allemagne continue de maintenir sa position de premier partenaire commercial du Vietnam dans l'Union européenne (UE) avec un commerce bilatéral chiffré à 10 milliards de dollars en 2020 et le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de l'Allemagne au sein de l'ASEAN.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA



Pham Minh Chinh a proposé au gouvernement allemand de faciliter l'exportation de produits agricoles et aquatiques du Vietnam vers le marché allemand ; de pousser la Commission européenne à retirer bientôt la "carte jaune" en faveur des produits aquatiques vietnamiens ; et d’achever la ratification de l'Accord de protection des investissements UE-Vietnam.

Angela Merkel a souligné que les entreprises allemandes s’intéressaient à de nombreux domaines du Vietnam, notamment les énergies renouvelables, les infrastructures, l'industrie manufacturière...

Pham Minh Chinh a demandé à l'Allemagne de créer des conditions favorables pour que le Vietnam accède bientôt aux sources de vaccins et coopère avec des sociétés pharmaceutiques allemandes dans le transfert de technologie de production de vaccins.



La chancelière allemande a affirmé la politique de l’Allemagne de renforcer la coopération avec le Vietnam dans la lutte contre le coronavirus.



Les deux parties ont également convenu d'accélérer la mise en œuvre des projets de coopération au développement dans les domaines prioritaires, en particulier la réponse au changement climatique et le développement durable.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souhaité que le gouvernement allemand applique des politiques d’assistance et facilite la vie de la communauté vietnamienne en Allemagne, en particulier dans la période post-pandémique.

Les deux dirigeants ont affirmé la poursuite de la coordination étroite et du soutien mutuel lors des forums et organisations internationaux.



Concernant la question de la Mer Orientale, les deux parties ont souligné que garantir la liberté de navigation et du survol, la sécurité, la paix et la primauté du droit étaient l'intérêt commun de la communauté internationale, et ont convenu de promouvoir le respect plein de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale et de négocier et d’élaborer un Code de conduite en Mer Orientale substantiel et efficace, conformément au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. - VNA