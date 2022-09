Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue cubain Manuel Marrero Cruz. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a tenu en haute estime le nouveau pas de développement dans les relations Vietnam-Cuba, notamment dans l’agriculture, l’investissement, la santé ainsi que l’efficacité des mécanismes de coopération bilatérale, lors de l’entretien ce jeudi à Hanoï avec son homologue cubain Manuel Marrero Cruz, en visite d’amitié officielle au Vietnam jusqu’au 2 octobre.

Il a remercié Cuba pour son assistance et sa coopération opportunes au Vietnam pendant la pandémie de COVID-19.

Manuel Marrero Cruz a félicité le Vietnam pour ses grandes et complètes réalisations durant le Renouveau, les réalisations en matière de contrôle de la pandémie de COVID-19, souhaitant consulter des expériences du Vietnam dans ce domaine. Il a affirmé que Cuba attachait toujours de l'importance et souhaitait approfondir davantage l'amitié traditionnelle spéciale et la coopération intégrale avec le Vietnam.

Les deux dirigeants ont convenu de maintenir le dialogue, l’échange de délégations, d’améliorer la coopération bilatérale à travers des séminaires théoriques, du Comité intergouvernemental sur la coopération scientifique et technologique, du Dialogue de politiques de défense, etc. Ils ont discuté des expériences théoriques et pratiques dans l’édification socialiste de chacun de leurs pays respectifs.

Les deux Premiers ministres ont discuté des mesures visant à renforcer une coopération pratique et efficace dans les domaines de la politique-diplomatie, sécurité-défense, commerce-investissement, agriculture, santé, éducation-formation, tout en partageant l’objectif de porter les relations économiques au même niveau que les relations politiques.

Ils ont aussi discuté des solutions pour stabiliser les relations commerciales bilatérales et favoriser les activités des entreprises des deux pays. Les deux parties ont convenu d’intensifier les échanges d’expérience en matière de développement socio-économique et d’édification d’une économie indépendante, autonome et intégrée au tissu économique mondial.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remis l’Ordre Ho Chi Minh de l’État vietnamien au Premier ministre cubain. Photo : VNA





Concernant les questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux dirigeants ont convenu de se soutenir au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux. Le Vietnam soutient la levée des embargos économiques et financiers unilatéraux contre Cuba, a affirmé Pham Minh Chinh.



Les deux Premiers ministres se sont entendus sur l’idée de régler les différends internationaux par voies pacifiques sur la base du respect du droit international et la Charte de l’ONU.

Pham Minh Chinh a annoncé, à cette occasion, la décision d’accorder 5.000 tonnes de riz au peuple cubain.



Après l’entretien, Pham Minh Chinh a remis l’Ordre Ho Chi Minh de l’État vietnamien au Premier ministre cubain.

Les deux dirigeants ont ensuite assisté à la signature de trois documents de coopération. Photo : VNA

Les deux dirigeants ont ensuite assisté à la signature de trois documents de coopération : le Plan d’action de l’agenda économique bilatéral Vietnam-Cuba sur la période 2023-2025 ; le Protocole d’accord entre les ministères de l’agriculture des deux pays ; le Plan d’action de coopération entre les ministères de la Santé vietnamien et cubain. - VNA