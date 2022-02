Panorama de l'entretien. Photo: VNA

Séoul (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en République de Corée du 9 au 11 février, le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, s’est entretenu jeudi avec son homologue sud-coréen, Chung Eui-yong.



Les deux parties se sont mises d’accord sur les priorités en 2022, dont la célébration du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales, l’évolution des relations entre les deux pays vers un "partenariat stratégique intégral", l'organisation de visites et contacts entre les hauts dirigeants, la mise en valeur des mécanismes de coopération disponibles dans l’intérêt commun.



Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a souligné que cette visite de son homologue vietnamien revêtait des significations importantes pour débuter la célébration du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée en 2022. Affirmant que le Vietnam était un partenaire important de son pays, Chung Eui-yong a déclaré que son ministère continuerait de travailler en étroite collaboration avec les organes compétents vietnamiens pour contribuer au développement des relations bilatérales.



Le chef de la diplomatie vietnamienne a affirmé la volonté de Hanoï d’approfondir sa coopération avec Séoul. Il a proposé que les deux parties continuent de promouvoir les mécanismes de coopération existants en matière de diplomatie, de défense et de sécurité, de s’efforcer de porter le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars en 2023. Il a déclaré souhaiter que les entreprises sud-coréennes augmentent leurs investissements au Vietnam, notamment dans les technologies avancées, les énergies renouvelables, la transformation numérique, tout en renforçant le transfert de technologies au Vietnam. Bui Thanh Son a également proposé à la République de Corée de fournir des prêts importants et des conditions préférentielles à de grands projets d'infrastructures et de soutien au renforcement des capacités pour répondre au changement climatique...



Pour faciliter les déplacements des citoyens et des entreprises des deux pays, le ministre vietnamien a suggéré que la République de Corée achève bientôt les procédures de reconnaissance du passeport vaccinal du Vietnam et continue de le soutenir dans l'amélioration de la capacité de réponse au COVID-19. Il a également demandé à la partie sud-coréenne de continuer de soutenir la communauté vietnamienne sur son sol.



Le ministre Bui Thanh Son a par ailleurs affirmé que le Vietnam promouvrait activement son rôle de coordinateur des relations ASEAN-République de Corée pour accélérer le développement de ces liens. Il a déclaré que le Vietnam était disposé à coopérer pour promouvoir le dialogue et contribuer au processus de paix et de dénucléarisation de la péninsule coréenne. Il a exprimé son espoir que le Vietnam et la République de Corée maintiendraient une position positive dans le maintien de la paix, de la stabilité et de l'ordre juridique en mer, dans le respect de la liberté de navigation et de survol, et dans le règlement des différends en Mer Orientale par des moyens pacifiques, sur la base du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), en soutenant l’élaboration par l’ASEAN et la Chine d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel, efficace et conforme au droit international, à la CNUDM.



Le même jour, le ministre Bui Thanh Son a eu une rencontre avec des représentants de certaines associations sud-coréennes, dont le président de l’Association d’amitié République de Corée-Vietnam. Il a également rendu visite au personnel de l’ambassade du Vietnam. -VNA