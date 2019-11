Photo: VNA.

Hanoi (VNA) – L’accord de libre-échange entre l’Union européenne (UE) et Singapour est officiellement entrée en vigueur le 21 novembre.

Il s'agit du premier accord de libre-échange en vigueur entre l'UE et un pays membre de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Avec l’entrée en vigueur de cet accord, Singapour va supprimer tous les droits de douanes qui existaient encore sur certains produits, comme les boissons alcoolisées. L’UE, de son côté, ouvre l’accès à son marché en franchise de douane à plus de 80 % des produits importés depuis Singapour. Les droits de douanes maintenus pour les produits restants ne le seront que pour quelques années et ont vocation, à terme, à être eux aussi supprimés.

Outre la réduction des obstacles tarifaires et non tarifaires, l'accord comprend également des réglementations sur le commerce et le développement durable, dont la protection des droits des travailleurs et la protection de l'environnement.

Singapour est de loin le plus grand partenaire de l’UE dans la région, représentant près d’un tiers des échanges UE-ASEAN en matière de biens et services, et près de deux tiers des investissements entre les deux régions. Plus de 10.000 entreprises européennes ont leur siège régional à Singapour.

L'UE est actuellement le 3e grand partenaire commercial de Singapour, tandis que l'île cité-État d'Asie du Sud-Est devient le plus important partenaire commercial de l'UE au sein de l'ASEAN.

En 2018, la valeur d'échanges commerciaux bilatéraux a atteint plus de 114 milliards de dollars singapouriens.-VNA