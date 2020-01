Photo d'illustration



Hanoï (VNA) - La Loi amendée sur l’investissement public est entrée en vigueur mercredi 1er janvier.



Selon le vice-ministre du Plan et de l’Investissement Trân Quôc Phuong, ce texte devrait permettre de remédier aux lacunes de la loi de 2014.



Il détermine clairement les compétences et les responsabilités des organismes et des individus impliqués dans l’investissement public tout en favorisant la planification, le décaissement et la mise de fonds dans ce domaine. La promulgation de cette Loi amendée sur l’investissement public vise à perfectionner la législation en matière d’investissement, à harmoniser les textes juridiques concernés et à renforcer la gestion des investissements.-VOV/VNA