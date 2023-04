Hanoi (VNA) – L’année 2023 marque une étape particulière dans les relations entre le Vietnam et la France car les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques et le 10e de leur partenariat stratégique.

Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite), à Paris, le 4 novembre 2021. Photo : VNA

Dans le contexte d’une situation mondiale aux multiples évolutions compliquées et imprévisibles, l’approfondissement des relations Vietnam-France est une exigence objective et incontournable, au bénéfice des deux peuples.

Revenant sur le parcours d’un demi-siècle de culture d’amitié et de coopération entre deux pays, l’ambassadeur de France au Vietnam, Nicolas Warnery, a partagé que "2023 est une année exceptionnelle, l’occasion de regarder le chemin parcouru, mais aussi de réfléchir à l’avenir de la coopération entre les deux pays".

Selon l’ambassadeur Nicolas Warnery, "la proximité entre la France et le Vietnam découle d’une histoire partagée; mais elle est aussi et surtout le produit d’une volonté commune de travailler ensemble, d’entretenir et développer les liens, les échanges et les relations entre les deux pays dans tous les domaines et à tous les niveaux - autorités nationales, collectivités locales, universités et hôpitaux, entreprises, et bien sûr, des peuples".

Pour illustrer cette proximité, les deux pays ont choisi le slogan "Cultures partagées" pour cette célébration.

Les empreintes culturelles françaises sont toujours présentes dans la vie des Vietnamiens et vice versa. Aujourd’hui, le patrimoine bâti français à Hanoï est toujours considéré comme la quintessence architecturale de la ville, contribuant à l’aspect unique de la capitale, à la fois ancien et moderne.

Et dans la capitale Paris - où vit une importante communauté vietnamienne – les performances artistiques interprétées par des artistes d’origine vietnamienne, les jeux folkloriques et les plats traditionnels vietnamiens sont progressivement devenus un élément indispensable des échanges culturels et culinaires en France.

L’exposition "L’espace patrimonial de la citadelle impériale de Thang Long" dans l’ancienne ville de Provins, les programmes "Sur les traces de l’oncle Hô" dans les villes du Havre et de Sainte-Adresse, "Redécouvrir le Vietnam" à Paris, et le spectacle vietnamien Ao dài (longue robe traditionnelle) à Lyon,…ont contribué à faire connaître la beauté de la culture vietnamienne à un grand nombre de Français.

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê (à droite), et le président du Sénat français, Gérard Larcher, le 8 décembre 2022 à Hanoi. Photo : VNA

La diplomatie culturelle est l’un des trois piliers de la diplomatie globale du Vietnam, aux côtés de la diplomatie politique et de la diplomatie économique. Et la France est un "point lumineux" de la diplomatie culturelle que le Vietnam a promu ces dernières années.



L’ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang a indiqué à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) que le succès de la diplomatie culturelle en France vient en partie de la participation active de la communauté vietnamienne à la construction d’un pont pour diffuser la culture vietnamienne auprès des amis français, ainsi que le fait que les Français valorisent et apprécient toujours la culture et aiment explorer les cultures du monde entier.

Avec amour, fierté et attachement à la patrie, la diaspora vietnamienne en France a organisé de nombreuses activités significatives telles que l’ouverture de cours pour enseigner le vietnamien, des démonstrations d’arts martiaux traditionnels et de musique ethnique pour des Vietnamiens d’outre-mer des deuxième et troisième générations ou la projection d’un documentaire sur la musique vietnamienne.

A l’époque de l’épidémie de Covid-19, l’esprit de partage entre les deux peuples brille encore plus. Cet esprit est attesté par la remise de masques médicaux par le Vietnam à la France en 2020, puis l’aide de vaccins contre le Covid-19 de la France au Vietnam par le biais des canaux de coopération bilatérale, mécanisme COVAX dans la période 2021-2022.

En matière de coopération dans l’éducation et la formation, le gouvernement français accorde annuellement 80 bourses à des étudiants vietnamiens pour suivre des cursus en France. Le nombre d’étudiants vietnamiens en France a augmenté d’environ 40% ces 10 dernières années et s’élève actuellement à plus de 10.000.

Ces 50 dernières années montrent une longue histoire dans la relation Vietnam-France, une bonne relation bâtie sur une base solide de connexion, d’échange culturel et d’esprit de partage et de solidarité. Le potentiel de coopération est encore très important, poussant les deux pays à continuer leur coordination fluide et efficace sur tous les canaux de coopération. – CPV/VNA