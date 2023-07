Hanoï, 28 juin (VNA) - Le Salon international des technologies de l'énergie et de l'environnement Hanoï 2023 (Entech Hanoï 2023) a officiellement ouvert ses portes le 28 juin à Hanoï avec la participation de 175 entreprises nationales et étrangères.

Lors de la cérémonie inaugurale de Entech Hanoi 2023. Photo : VNA

Sur 200 pavillons sont exposés des produits et équipements de pointe liés à l'économie d'énergie et à la protection de l'environnement, ainsi que des solutions technologiques avancées.L'événement offre aux entreprises un lieu idéal pour intensifier leur coopération, stimuler le transfert de technologie et accéder aux technologies de pointe dans le monde, contribuant ainsi au développement des activités commerciales et à l'amélioration des normes techniques nationales en matière d'énergie et d'environnement.S'exprimant lors de l'événement qui se déroulera jusqu'au 30 juin, Nguyen Manh Quyen, vice-président du Comité populaire de Hanoï, a déclaré que, lancée pour la première fois en 2009, l'exposition avait amélioré sa qualité et sa réputation et affirmé son rôle dans la mise en relation des entreprises des secteurs de l'énergie et de l'environnement.Dans le cadre de l'exposition, le ministère de l'Industrie et du Commerce et le Comité populaire de Hanoï ont coopéré avec le ministère des Sciences et des Technologies pour organiser un "Forum des technologies de l'énergie et de l'environnement 2023".- VNA