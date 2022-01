Hanoï, 20 janvier (VNA) – Une enquête est toujours en cours sur une menace de tir contre un vol de Vietnam Airlines en route du Japon vers le Vietnam au début du mois, a déclaré la porte-parole Le Thi Thu Hang lors de la conférence de presse régulière du ministère des Affaires étrangères le 20 janvier.

Un avion de Vietnam Airlines. Photo : VNA

Peu de temps après avoir reçu les informations sur l'incident, l'ambassade du Vietnam au Japon a aidé le bureau de représentation de Vietnam Airlines dans le pays à contacter les autorités locales pour la vérification des informations, a déclaré Le Thi Thu Hang.

L'ambassade a également envoyé une note au ministère japonais des Affaires étrangères demandant un contrôle de sécurité urgent du vol à son arrivée à l'aéroport de Fukuoka, dans le but d'assurer la sécurité de tous les passagers.

Dans la note, le ministère a également demandé aux autorités japonaises d'enquêter rapidement sur l'affaire et d'identifier la personne qui a passé l'appel téléphonique de menace, a-t-elle ajouté.



Avec l'aide et la coopération des autorités locales, le vol a poursuivi son voyage et a atterri en toute sécurité au Vietnam, a déclaré la porte-parole.



À l'heure actuelle, l'affaire est en cours d'instruction. Les agences compétentes du Vietnam se coordonnent avec la partie japonaise pour continuer à clarifier les raisons sous-jacentes ainsi qu'à identifier l'appelant.



Selon l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam, le 5 janvier, le vol VN5311 de Vietnam Airlines de Narita (Japon) à Hanoï (NRT-HAN), décollait à 10h30 (heure locale) avec à son bord 15 membres d'équipage et 47 passagers.

Vers 11h10 (heure locale), la succursale de Vietnam Airlines au Japon a reçu un appel téléphonique d'un homme se disant américain en parlant japonais, menaçant : « Le vol VN5311 est préférable de faire demi-tour à Narita, sinon il sera abattu alors qu'il survolait la baie de Tokyo."



À ce moment, le vol VN5311 a survolé environ 40 minutes et a été sur le point de survoler la baie de Tokyo. Immédiatement après avoir reçu cet appel téléphonique, la succursale de Vietnam Airlines au Japon a rapidement signalé l'affaire à Vietnam Airlines. Cette dernière a signalé l'affaire aux autorités japonaises, à l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam et aux agences fonctionnelles du ministère vietnamien de la Sécurité publique, et a ensuite tenu une réunion du Comité d'urgence et du sous-comité de direction pour la lutte contre le terrorisme, relevant de Vietnam Airlines.



L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam a fait rapport au ministre des Transports, au vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh, président du Comité national de sécurité de l'aviation civile et a ensuite ordonné à Vietnam Airlines de demander l'autorisation des organes compétents du Japon pour détourner l’avion et atterrir à l'aéroport de Fukuoka au Japon.



Vers 13h02 (heure locale), le vol VN5311 a atterri sans encombre à l'aéroport de Fukuoka. Vers 14h30 (heure locale), après avoir déterminé que le vol était sûr, il n'y avait aucun signe anormal, les autorités japonaises et la police de l'aéroport de Fukuoka ont autorisé le vol VN5311 à partir pour Hanoï.

L’Autorité de l'aviation civile du Vietnam a également signalé aux autorités compétentes de se coordonner avec les autorités concernées japonaises pour enquêter et clarifier cette affaire. -VNA