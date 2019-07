Un stand lors du salon Vietnam ETE 2019. Photo: congthuong

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le 12e salon international des technologies et équipements électriques (Vietnam ETE 2019) et le 9e salon international des technologies et produits dans le secteur de l’énergie et des énergies vertes (Enertec Expo 2019) auront lieu du 17 au 20 juillet prochain à Ho Chi Minh-Ville.



Quelque 400 entreprises vietnamiennes et étrangères – notamment venues d’Allemagne, de France, des Etats-Unis, du Japon, de République de Corée, de Chine, de Taïwan (Chine), de Suède… - y exposeront sur 600 stands leurs produits et technologies. Des noms vietnamiens connus comme Hoa Phat, Thinh Phat, Dien Quang, EVN HCMC, Long Giang, Tuan An… seront présents.



En particulier, l’Association des fabricants électriques coréens (Koema) y présentera un stand national sur le thème « La Semaine sud-coréenne de l’énergie et de l’électricité intelligente – KOSEF » avec la participation de centaines d’entreprises et de marques électriques sud-coréennes de premier rang.



Est aussi prévu le 17 juillet un colloque sur le développement des énergies vertes et l’économie d'énergie au Vietnam. -CPV/VNA