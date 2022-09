Photo d'illustration. Source: VNA



Quang Ninh (VNA) – La ville de Mong Cai, la zone économique frontalière de Mong Cai, province de Quang Ninh (Nord), en particulier, possèdent une position géographique favorable au développement des énergies renouvelables.

L'île de Vinh Thuc, relevant des communes de Vinh Thuc et Vinh Trung, ville de Mong Cai, a été choisie pour développer les énergies renouvelables dans un avenir proche.

Cette politique de la province aidera Mong Cai à exploiter son potentiel et ses forces intrinsèques, contribuant au développement des sources d'énergie renouvelables.

Au fil des années, la ville de Mong Cai a toujours attaché une grande importance à la conservation et à la promotion des valeurs durables de l'environnement naturel, au développement des énergies renouvelables, toujours prête à "réveiller" les potentiels disponibles.

Le président du Comité populaire municipal, Hô Quang Huy, a déclaré que sa ville met en œuvre les stratégies et plans annoncés, investit progressivement dans le développement et la modernisation de ses infrastructures, dans la recherche et le développement de technologies liées aux énergies renouvelables tout en assurant des conditions de production et de vie quotidienne pour assurer la défense et la sécurité nationales.

Actuellement, la ville de Mong Cai ajuste le plan d’aménagement de l'île de Vinh Thuc pour assurer sa conformité avec le plan d’aménagement de la province et les orientations nationales sur le développement des énergies renouvelables.

Il est prévu qu'une fois le plan d’aménagement achevé, après 2023, la ville de Mong Cai fera appel à des investisseurs capables de verser des capitaux dans des projets éoliens selon l'orientation des autorités du ressort central et de la province.

Le développement des énergies renouvelables contribuera au développement durable de l’économie locale, tout en préservant les valeurs naturelles, et en élevant la position de Mong Cai en tant que ville pleinement engagée dans la transition énergétique.

Dans le projet de planification de Quang Ninh jusqu'en 2030, à soumettre au Premier ministre pour approbation, la province se concentrera sur le développement d'une industrie énergétique respectueuse de l'environnement, continuera de se maintenir en tant que centre énergétique du pays, développera progressivement les énergies renouvelables pour une capacité initiale totale d'environ 2.500 MW. -VNA