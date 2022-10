Photo d'illutration : VNA



Hanoï (VNA) - Le Bureau du gouvernement a tenu le 29 octobre une conférence de presse régulière, fournissant des informations sur la situation socio-économique en octobre et des 10 premiers mois ainsi que des questions de préoccupation pour le public et la presse.

Lors de la conférence de presse, le vice-ministre de la Santé Mme Nguyen Thi Lien Huong a déclaré que depuis le début de 2022, le ministère de la Santé concentrait toutes ses ressources sur l'octroi de certificats d'enregistrement de médicaments pour assurer l'approvisionnement. A ce jour, les autorités ont prolongé plus de 10.000 certificats d'enregistrement de médicaments jusqu'à fin 2022.

Le ministère de la Santé a émis de nombreuses directives pour assurer l'approvisionnement en médicaments, en particulier des médicaments rares et des médicaments à difficiles d'approvisionnement. Il a aussi aidé les fabricants et les importateurs de médicaments à identifier les fluctuations du marché pharmaceutique afin d'élaborer des plans d'approvisionnement appropriés et de répondre aux besoins de traitement des hôpitaux.

Le vice-ministre de la Santé Mme Nguyen Thi Lien Huong. Photo : VNA



Dans les temps à venir, il renouvellera l'enregistrement de médicaments dans le sens d'une réforme maximale des formalités administratives.



Le ministère de la Santé proposera également au gouvernement de promulguer un mécanisme spécifique de réserve d'un certain nombre de médicaments rares et nécessaires au traitement des maladies rares ; adopter des politiques visant à encourager les entreprises pharmaceutiques nationales à produire des médicaments "orphelins" afin de garantir l'approvisionnement national. Les technologies de l'information seront améliorées pour relier les installations de production, d'importation et d'exportation de médicaments afin de surveiller l'approvisionnement, ce qui permettra d'effectuer des ajustements en temps opportun. - VNA