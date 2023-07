Cérémonie de réponse à la Journée mondiale de la lutte contre la traite d'êtres humains et à la Journée vietnamienne «Tous unis contre la traite d’êtres humains» (30 juillet). Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) – Une cérémonie de réponse à la Journée mondiale de la lutte contre la traite d'êtres humains et à la Journée vietnamienne «Tous unis contre la traite d’êtres humains» (30 juillet) a eu lieu vendredi dans la ville de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord).



Co-organisé par l'Union des femmes du Vietnam, le ministère de la Sécurité publique et le Comité populaire de la province de Quang Ninh, cet événement contribuait à réaffirmer l'engagement du gouvernement et du peuple du Vietnam dans la lutte contre la traite d'êtres humains.



Lors de la cérémonie, le général Nguyen Duy Ngoc, vice-ministre de la Sécurité publique, a déclaré que les autorités et les agences fonctionnelles devaient continuer à considérer la prévention et la lutte contre la traite d’êtres humains comme une tâche importante, urgente, régulière et à long terme.



Il est nécessaire que les agences compétentes sensibilisent les habitants aux méthodes et aux ficelles des criminels de traite d’êtres humains, a-t-il souligné.



Au cours du premier semestre 2023, les organes compétents ont identifié 82 personnes victimes de la traite d’êtres humains et ont soutenu 65 victimes. -VNA