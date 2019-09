Photo d'illustration

Hanoï (VNA) - Au cours des neuf premiers mois de l’année, le Vietnam a accueilli près de 13 millions de touristes étrangers, soit une hausse de 10,8% en glissement annuel.



La plus hausse croissance a été observée du côté des touristes venus par voies terrestre (+23,5%) et aérienne (+8,3%). Le nombre de touristes asiatiques a augmenté de 12,5%, européens de 5,3%, américains de 6,8% et africains de 10,8%.



Le Vietnam s’était fixé pour objectif d’accueillir cette année entre 17,5 millions et 18 millions de touristes étrangers. -VOV/VNA