Dr. Nguyen Bich Lam, économiste, ancien directeur général de l'Office général des statistiques. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - En 2023, on prévoit que la situation économique et politique mondiale continuera d'être compliquée, et une inflation élevée reste le plus grand risque pour de nombreuses économies.

Pour le Vietnam, le maintien de la stabilité macroéconomique, la promotion de la croissance et la maîtrise de l'inflation autour de 4,5% en 2023 constituent les priorités du gouvernement, des ministères, des secteurs et des localités, a analysé le Dr. Nguyen Bich Lam, économiste, ancien directeur général de l'Office général des statistiques, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information.

Selon l’économiste, l'inflation en 2023 diminuera mais restera nettement supérieure à l'objectif fixé par des banques centrales, qui reste le plus grand risque pour de nombreuses économies. Alors, les gouvernements de pays mettent la priorité absolue sur la maîtrise de l'inflation, et sont prêts à sacrifier la croissance pour y parvenir.

Concernant la politique monétaire, les pays continuent d'augmenter les taux d'intérêt pour contrôler l'inflation. Actuellement, environ 90 pays ont relevé leurs taux d'intérêt, avec les plus grandes hausses de taux depuis 1970.

Nguyen Bich Lam a estimé que cet objectif de maintenir l'inflation à 4,5 % en 2023 ne serait pas facile à atteindre.

Afin d'y parvenir, selon lui, dans l'immédiat, le gouvernement doit lever rapidement les difficultés et les obstacles en termes de mécanismes, de politiques et de procédures administratives, mettre en œuvre des politiques budgétaires et monétaires flexibles et appropriées pour maintenir la stabilité macroéconomique.

Un point de vente d'essence à Hanoï. Photo : VNA

Le ministère de l'Industrie et celui du Commerce et des Finances doivent simplifier les procédures commerciales, encourager le partage d'informations sur le commerce et les prix, promouvoir la concurrence intérieure dans la logistique, le commerce de gros et de détail. La communauté des entreprises doit préparer suffisamment de conditions pour stimuler la production et les affaires, assurer l'approvisionnement et la circulation des marchandises.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce assure la promotion des activités de recherche de marchés d'approvisionnement et d'écoulement des produits et élabore des plans pour assurer la sécurité énergétique nationale.

En 2023, la pression inflationniste sur l'économie vietnamienne sera énorme, provenant de nombreux facteurs. Pour maintenir la stabilité macroéconomique, atteindre l'objectif de 6,5% de croissance économique et maîtriser l'inflation autour de 4,5%, le gouvernement, les ministères, les secteurs, les localités et la communauté des affaires doivent être proactifs et responsables, flexibles et efficaces dans l'exercice de leurs fonctions. -VNA