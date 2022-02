La rotation entre pénéiculture et riziculture sur un champ dans le district de My Xuyen, province de Soc Trang. Photo: mekongsean.vn

Hanoï (VNA) – En 2022, le Vietnam continue de développer environ 200.000 ha de rotation entre la riziculture et l'élevage de crevettes en 2022, dans le but d'atteindre une production allant jusqu'à 120.000 tonnes, selon la Direction des pêches.

Le delta du Mékong possède de nombreux avantages naturels pour appliquer le modèle de rotation culturale crevettes-riz.

La rotation culturale crevette-riz est une pratique très respectueuse de l’environnement. Les crevettes grossissent très vite grâce aux impuretés de la rizière et leurs déchets fertilisent le riz. Un procédé qui permet à la fois de s’adapter au changement climatique et d’élever le niveau de vie des habitants locaux.

Cependant, la rotation entre pénéiculture et riziculture fait face à de nombreuses difficultés, notamment le manque de système d'irrigation, les infrastructures asynchrones, les marchés de consommation instables, etc.

Selon la Direction des pêches, dans les temps à venir, les localités devraient construire des infrastructures d'irrigation pour répondre rapidement à la demande en eau au service du développement du modèle d'alternance crevetticulture - riziculture.

Pendant ce temps, les agriculteurs doivent prêter attention aux techniques agricoles pour aider à améliorer la productivité, le rendement et l'efficacité économique du modèle.

En outre, la technologie de la crevetticulture et de la riziculture devrait améliorer la qualité des produits et minimiser des impacts négatifs sur l'environnement, en donnant la priorité à l'application des normes VietGAP pour les agriculteurs et les groupes d'agriculteurs.

En 2021, la zone désignée pour la rotation entre la riziculture et l'élevage de crevettes dans le delta du Mékong au Vietnam était d'environ 189.000 hectares, ce qui représente 26,8 % de la zone d'élevage de crevettes dans huit provinces de la région. La production a atteint environ 105 000 tonnes de crevettes.- VNA