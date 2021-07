Cette collection se compose de quatre modèles illustrant des trésors des dynasties Tran et Nguyen moulés en or. Photo: Internet

Hanoï (VNA) - En vue de promouvoir la valeur des Trésors nationaux, le ministère de l'Information et de la Communication va émettre le 31 juillet une collection de timbres sur les Trésors nationaux en or.

Cette collection se compose de quatre modèles illustrant des trésors des dynasties Tran et Nguyen moulés en or. Elle sera mise en vente du 31 juillet 2021 au 30 juin 2023.



Ces objets représentent des valeurs culturelles et historiques spéciales pour le pays, des valeurs protégées par l'État selon un régime spécial.



En 2018, une collection de timbres sur les Trésors nationaux en bronze avait été émise. Elle avait été mise en vente du 1er octobre 2018 au 30 juin 2020. -CPV/VNA