Emission d'une collection de timbres pour saluer les SEA Games 31. Photo: vnpost.vn

Hanoi (VNA) – Le ministère de l’Information et de la Communication a lancé vendredi 6 mai une collection de timbres saluant les 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

Cette collection comprend quatre échantillons de timbres et un bloc de timbres présentant certains des sports phares du Vietnam, notamment l'athlétisme, la natation, la gymnastique et le football.

Elle a été conçue par les peintres Trâ Thê Vinh et Nguyên Du, selon la méthode graphique. Le symbole de l’ASEAN, le logo, la mascotte des SEA Games 31 sont apparus dans cette collection de timbres.

Les SEA Games 31 sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte" se dérouleront prochainement à Hanoï et Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang.



Ce sera la deuxième fois que Vietnam accueillera les SEA Games depuis 2003. Les SEA Games 31 comprendront plus de 40 sports et 526 événements auxquels participeront quelque 10.000 sportifs et officiels. L'événement biennal était initialement prévu pour fin 2021 mais retardé en raison des impacts de la pandémie. - VNA