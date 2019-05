Les clients retirent de l'argent dans un DAB. Photo: VNA/CVN

Hanoi (VNA) - Sept banques commenceront à émettre des cartes à puce conformes aux normes EMV, permettant la vérification et le chiffrement de la clé personnelle par la puce et offrant un plus large accès aux applications disponibles sur la carte pour remplacer les cartes à bande magnétique, le tout en collaboration avec la NAPAS à partir du 28 mai.



Les banques concernées à l'émission de cartes à puce sont Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, Sacombank, TPBank et ABBank, qui ont émis environ 70% des cartes dans le pays. Certaines autres banques se sont également inscrites auprès de la la National Payment Corporation du Vietnam (NAPAS) pour démarrer le processus.



Nguyên Quang Minh, directeur général adjoint de NAPAS chargé de la recherche et du développement, a déclaré que tout était en place pour aider les banques à effectuer cette transition.



La Banque d'État du Vietnam prévoit d'achever 30% de la tâche cette année et de remplacer toutes les cartes ATM à bande magnétique du pays d'ici la fin de 2021.



M. Minh a ajouté que les informations contenues dans les puces étaient cryptées et que seule la banque émettrice pouvait lire ces données. Ils réduisent ainsi le risque de vol d’informations et de contrefaçon.



Selon les banques, de nombreux pays de la région sont passés aux cartes à puce. Les statistiques montrent que les taux de transactions frauduleuses diminuent fortement avec les cartes à puce, ont-elles expliqué.



En outre, les cartes à puce, qui présentent de nombreux avantages par rapport aux anciennes cartes, contribuent à stimuler le paiement sans numéraire au Vietnam.



Nguyên Minh Tâm, directeur général adjoint de Saccombank, a fait savoir que le prêteur avait satisfait à toutes les exigences techniques et était prêt à émettre de nouvelles cartes conformes aux spécifications de la carte à puce du Vietnam, qui utilisent la technologie sans contact et peuvent effectuer un paiement via un code QR conforme à la norme EMV.



D'après les banques, une carte à puce coûte 40.000 de dôngs (soit 1,7 dollar). Avec 21 millions de cartes à émettre cette année, le coût des cartes dépassera à lui seul les 800 milliards de dôngs (34,2 millions de dollars). Les banques devront également supporter le coût de la modernisation des guichets automatiques et du système de point de vente, a déclaré un porte-parole de la banque. Mais seules quelques banques ont indiqué qu'elles les émettraient gratuitement. -CVN/VNA