Panorama de la 3e session de l'AN. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa 3e session, l'Assemblée nationale (AN) discute le 10 juin des projets d'investissement dans la rocade Nº3 de Ho Chi Minh-Ville et celle Nº4 de Hanoï, des projets de construction des autoroutes Chau Doc - Can Tho - Soc Trang (première phase) ; Khanh Hoa - Buon Ma Thuot (première phase); Bien Hoa - Vung Tau (première phase); ainsi que du projet de résolution sur un certain nombre de mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de la province de Khanh Hoa.

La rocade Nº4 de Hanoï d'une longueur de 112,8 km, représente un investissement total de 85.813 milliards de dongs pour la première phase, et celle Nº3 de Ho Chi Minh-Ville, d'une longueur de 76,34 km, nécessite un capital total de 75.378 milliards de dongs pour la première phase.

En outre, le ministre des Transport Nguyen Van The a souligné la nécessité de ces trois projets d'autoroutes, qui contribueront à répondre à la demande croissante de mobilité des personnes et des marchandises, à supprimer les goulots d'étranglement infrastructurels du trafic dans la Région économique clé du Sud. -VNA