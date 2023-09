Nguyen Thi Thanh, présidente du groupe parlementaire d'amitié Vietnam - République de Corée, et Ji Seong-ho, président du groupe parlementaire d’amitié République de Corée-Vietnam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Nguyen Thi Thanh, membre du Comité central du Parti, cheffe adjointe de la Commission d’organisation du Comité central du Parti, présidente de Commission des affaires liées aux députés, présidente du groupe parlementaire d'amitié Vietnam - République de Corée, a reçu le 14 septembre à Hanoï une délégation de députés sud-coréens, à l'occasion de son arrivée au Vietnam pour assister à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires Elle a affirmé que le Vietnam considérait toujours la République de Corée comme l'un de ses partenaires importants, à long terme et prioritaires, non seulement dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement, mais aussi dans de nombreux autres domaines.L'Assemblée nationale vietnamienne est toujours prête à créer des conditions favorables pour que les investisseurs et les entreprises étrangers, y compris ceux sud-coréens, puissent se développer avec succès au Vietnam, a-t-elle souligné.De son côté, le chef de la délégation sud-coréenne, Ji Seong-ho, également président du groupe parlementaire d’amitié République de Corée-Vietnam, a affirmé continuer à mener des activités pour élargir la coopération entre les Assemblées nationales et les parlementaires des deux pays.-VNA