Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – "Expansion des marchés en Amérique du Nord et de l'ASEAN pour l'industrie des produits alimentaires et agricoles" était le thème d’un séminaire organisé le 14 octobre par le Centre de promotion du commerce et de l’investissement (ITPC) de Ho Chi Minh-Ville.

Il s’agissait d’une bonne occasion pour les entreprises de ce secteur de trouver des opportunités de coopérer pour augmenter leurs exportations vers l'Amérique du Nord et les pays de l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est).

Nombre de participants ont estimé que ces deux marchés étaient pleins de potentiels, avant de suggérer de multiplier des activités de promotion, notamment dans le contexte de COVID-19.

Pour augmenter les parts de marché en Amérique du Nord et au sein de l’ASEAN, ils ont conseillé aux entreprises nationales de diversifier leurs produits et d’en améliorer la qualité tout en assurant une traçabilité claire.

Il est également important que les entreprises vietnamiennes améliorent fortement leur personnel et leurs chaînes de production pour accroître leur compétitivité. -VNA