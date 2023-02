Hanoi (VNA) – Le Bureau politique a promulgué un nouveau règlement sur l’évaluation des cotes de confiance pour les postes de direction et de gestion dans la politique système, élevant davantage l’esprit de responsabilité des cadres censés être à la fois rouges et experts.

Vue du 6e Plénum du Comité central du Parti du 13e mandat, à Hanoi, le 3 octobre 2022. Photo : VNA

Elaboré sur la base du Règlement n°262-QD/TW dont il hérite de la substance, le nouveau texte conforte le respect des points de vue et des principes du vote de confiance qui visent à "assurer la direction du Parti et à appliquer strictement le principe de centralisme démocratique, d'autocritique et de critique".

Le Règlement n°96-QD/TW souligne aussi la nécessité d’assurer la démocratie, l’objectivité, l’impartialité et la transparence lors du processus de vote ; de rapporter les résultats du scrutin aux autorités compétentes et de les rendre publics conformément aux dispositions en vigueur.

Le membre du Bureau politique, membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Vo Van Thuong. Photo : VNA

Le nouveau texte contient cependant des amendements plus détaillés et contraignants en matière de responsabilité des personnes faisant l’objet d’un vote de confiance, des personnes d’enregistrement et des organes et organisations compétents.



Il dispose que le vote de confiance est un “contenu important de l’évaluation des cadres, à réaliser sur une base périodique” au lieu d’“un des canaux d’information de référence importants pour l’évaluation, l’affectation et l’utilisation des cadres” comme énoncé dans le Règlement n°262-QD/TW.

Par conséquent, les personnes qui obtiennent plus de 50% de “confiance faible” mais moins des deux tiers de “confiance faible” seront retirées de la liste de planification des postes plus élevés par leurs autorités hiérarchiques, au lieu d’“être examinées” en vue d’un éventuel retrait de la liste.

De plus, les personnes qui obtiennent plus des deux tiers de “confiance faible” devront s’extraire de leurs fonctions actuelles par leurs autorités hiérarchiques et seront affectées à d’autres postes inférieurs sans attendre la fin de leur mandat ou l’expiration de la période de nomination.