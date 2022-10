Hanoï (VNA) - Au cours des dernières décennies, la lutte pour l'égalité des sexes dans le monde ainsi qu'au Vietnam a fait de grands progrès. Les femmes ont de nombreuses occasions de s'affirmer, de participer à de nombreux postes de direction, d'apporter de grandes contributions à la politique, à l'économie, à la société, à la famille et à la communauté.

Photo : VNA



Partageant son point de vue lors d'un échange de vue, tenu en ligne avec le thème "Améliorer le rôle et la position des filles pour contribuer à réduire le déséquilibre de genre à la naissance", organisé par le Journal de la Santé et de la Vie, le chef adjoint de la Direction générale de la population et de la planification familiale (ministère de la Santé ) Pham Vu Hoang a estimé que les questions de l'égalité des sexes et de la libération des femmes avaient reçu et recevaient une grande attention du Parti et de l’Etat ainsi que des départements, des secteurs et de l'ensemble de la société ces dernières années.

La naissance de la Loi sur l'égalité des sexes est l'affirmation la plus claire et constituent les efforts continus du Vietnam dans le perfectionnement du système juridique sur l'égalité entre hommes et femmes, dans l'éradication de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. C’est aussi une démonstration la plus éclatante de la détermination de l'État du Vietnam à assurer l'égalité des sexes, a-t-il souligné.

Cependant, il a constaté que malgré de grandes contributions des femmes à la politique, à l'économie, à la société, à la famille et à la communauté, la sensibilisation au rôle des femmes et à l'égalité des sexes reste encore limitée.

Selon la docteure Nguyen Thi Tuyet Minh de l'Académie de journalisme et de communication, le gouvernement vietnamien a fait de nombreux efforts pour réduire l'écart entre les genres. En effet, l'écart entre les genres a diminué à plusieurs égards. Cependant, le processus de réduction s’avère encore lent.



Bien que la présence des femmes dans le domaine politique, comme le taux de femmes députées à l'Assemblée nationale, ait augmenté, l'écart entre les genres est encore relativement grand, a-t-elle indiqué, ajoutant que dans les zones peuplées de minorités ethniques, la promotion de l'égalité des sexes se heurtait encore à des difficultés.

Photo : VNA





Lorsque le statut des femmes dans la famille et la société est encore bas, les femmes ont peu de possibilités de se développer, les femmes n'auront pas la possibilité d'être indépendantes dans le travail, l'économie, la carrière..., a souligné Nguyen Thi Tuyet Minh.



Œuvrer pour une société égalitaire où les femmes et les filles sont traitées de manière égale et ont les mêmes droits et opportunités de développement que les hommes, de nombreux experts ont insisté sur la nécessité de sensibiliser tous les gens à l'égalité des sexes. Il est important de promouvoir l'enseignement sur ce sujet dans les écoles, de renforcer les politiques et les systèmes pour promouvoir l'égalité des sexes et améliorer le statut des femmes dans la société, de développer et des systèmes de sécurité sociale et de bien-être économique en accordant la priorité aux femmes et aux filles.



Pour assurer l'égalité des sexes, il est nécessaire de combler l'écart entre les genres dans tous les aspects de la vie, de considérer la mise en œuvre de l'égalité des sexes comme un travail de longue terme qui nécessite une coordination synchrone de l'ensemble de la société.-VNA