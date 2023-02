Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Au cours des cinq dernières années, les 28 localités côtières du Vietnam continuent de renforcer des mesures drastiques contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) pour faire retirer l’avertissement de « carton jaune » imposé par la Commission européenne (CE) à l’importation de produits aquatiques vietnamiens.

Photo: VNA

Conformément à l'instruction du Premier ministre et du Comité directeur national sur la prévention de la pêche INN, pendant la période de pointe de début janvier à fin mars 2023, les pêcheurs des zones côtières doivent arrêter ce mal.



Dès le début de cette année, la province de Ninh Thuân (Centre) a mis en place des mesures drastiques pour vulgariser les réglementations légales sur la prévention et le contrôle de la pêche INN parmi les pêcheurs locaux, garantissant la sécurité lors de leurs opérations en mer.



Le directeur de l'Office des produits aquatiques de Ninh Thuân, Dang Van Tin, a déclaré que cette localité organiserait dix cours de formation pour environ 600 pêcheurs afin de leur fournir des connaissances juridiques.



L'Office provincial des produits aquatiques contrôle strictement leurs opérations en mer et dans les ports, et gère les violations, a-t-il déclaré.



Pendant ce temps, la province méridionale de Bà Ria-Vung Tà u mène également une campagne de lutte contre la pêche INN avec la coordination des agences compétentes.



Photo: Direction des pêches

Un représentant du service provincial de l'Agriculture et du Développement rural a déclaré que les dispositions légales sur la pêche avaient été vulgarisées auprès des pêcheurs locaux par le biais des médias et de la distribution de dépliants et de manuels juridiques.

Le chef d'état-major général adjoint de l'Armée populaire du Vietnam, Nguyên Trong Binh, également chef du comité directeur sur la prévention et le contrôle de la pêche INN du ministère de la Défense nationale, a déclaré qu'au fil des ans, les unités de la Marine et des garde-côtes du Vietnam avaient strictement maintenu la force et les moyens pour mener à bien la mission de prévention et de lutte contre la pêche illégale.



Afin de mener à bien la campagne de 180 jours sur la lutte contre la pêche INN et se préparer à accueillir une équipe d'inspection de la CE en mars, de nombreuses localités soutiennent leurs pêcheurs à finaliser les démarches légales leur permettant d'opérer en mer.

Photo: VNA

Le vice-président du Comité populaire de la province de Bên Tre (Sud), Nguyên Minh Canh, a déclaré que la plupart des pêcheurs avait bien appliqué les réglementations de l'État telles que l'installation et l'entretien d'équipements de surveillance des navires par satellite, le respect des procédures relatives à l'enregistrement, à l'inspection, au permis de pêche...

Le vice-président du Comité populaire de la province de Kiên Giang (Sud) Lê Quoc Anh, a mis en garde contre le risque d'un éventuel "carton rouge" de la CE si les bateaux de pêche et les pêcheurs vietnamiens continuent d'exploiter illégalement les eaux étrangères.

Auparavant, le gouvernement avait publié un plan d'action pour lutter contre la pêche INN, dans le cadre des préparatifs pour travailler avec la 4e délégation d'inspection de la CE.



Les objectifs du plan sont d’appliquer les dispositions légales sur la pêche de manière concertée et efficace, et de remédier à toutes les lacunes et limitations recommandées par la CE afin de faire retirer son avertissement de carton jaune d’ici 2023. –VNA