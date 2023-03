Hanoï (VNA) - Le gouvernement du Vietnam détermine que la prévention de la migration illégale et la lutte contre la traite des êtres humains sont une tâche politique régulière et à long terme et est activement mis en œuvre, en coordination et en coopération étroites avec la communauté internationale.



Protéger les migrants, prévenir le risque de traite des êtres humains



Le Vietnam crée toujours des conditions favorables à une migration légale et sûre et lutte résolument contre la migration illégale, le trafic de migrants et la traite des êtres humains.



Partageant avec la presse, la porte-parole adjointe du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang a déclaré que le Vietnam avait mis en œuvre de manière drastique la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains ainsi que la mise en œuvre du programme de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains au cours de la période 2021-2025 et orientation vers 2030 avec de nouvelles solutions et tâches pour prévenir la traite des êtres humains dans tous les domaines.

Renforcer la sensibilisation pour aider les gens à se méfier de la traite des êtres humains. Photo : xaydungdang.org.vn



La Loi sur les Vietnamiens partant travailler à l'étranger sous contrat est officiellement entrée en vigueur le 1er janvier 2022 afin de protéger les droits et intérêts légaux et légitimes des travailleurs à l’étranger et de prévenir la traite des êtres humains.



La traite des êtres humains est identifiée par les Nations Unies comme l'un des quatre types de crimes les plus dangereux. Au Vietnam, chaque année, le 30 juillet est choisi comme Journée nationale de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains.



Renforcer la coopération internationale



Pham Thu Hang a également déclaré que le Vietnam s'efforçait de mettre en œuvre l'objectif du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, selon le Plan publié par le Premier ministre le 20 mars 2020 afin de créer un environnement favorable à un marché migratoire transparent, protéger les droits et intérêts légitimes des migrants et prévenir le risque de traite des êtres humains dans les activités de migration internationale.



Dans une interview accordée à un journaliste de la VNA lors de sa récente visite de travail au Vietnam, l'envoyé spécial du gouvernement britannique sur la migration, l'esclavage moderne et la traite des êtres humains, Andrew Patrick a souligné une coordination et une action renouvelée à l'échelle mondiale, y compris au Vietnam pour la lutte contre la traite des êtres humains et la migration illégale.



Renforcer la sensibilisation pour aider les gens à se méfier de la traite des êtres humains. Photo:daidoanket

Partageant avec un reporter de la VNA, Mme Doyen Yun, directrice de projet et de partenaire de l'Organisation internationale pour les migrations, a déclaré que le Fonds de prévention de l'esclavage moderne du gouvernement britannique avait aidé cette organisation et ses partenaires au Vietnam à résoudre les problèmes liés à la traite des êtres humains.



Elle a cité le projet « Lutter contre la traite des êtres humains et l'esclavage moderne » (TMSV). Le projet est une initiative de coopération intersectorielle avec le gouvernement du Vietnam et des locaux pour promouvoir leur rôle dans l'atténuation de l'impact de la traite des êtres humains sur les individus et les communautés.



Mme Doyen Yun a souligné que le Vietnam était un pays en développement avec un indice de développement humain élevé, donc en plus de protéger les migrants, les activités du projet TMSV sont également associées au développement durable du Vietnam.



Selon le colonel Nguyen Hong Nguyen, chef adjoint du Bureau du ministère de la Sécurité publique, le projet vise à concrétiser les contenus engagés par le gouvernement, ministères et secteurs du Vietnam, concernant trois domaines : prévention, poursuite et protection.

Le projet a efficacement promu l'enquête, la poursuite et le procès des affaires et l'application de la loi sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains. De nombreuses activités pour soutenir, vérifier et identifier les victimes et les personnes à risque d'être victimes de la traite et pour réintégrer la communauté conformément aux dispositions de la loi vietnamienne… sont mises en oeuvre. -VNA





