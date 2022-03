Hanoi (VNA) – Depuis sa naissance et tout au long du processus de direction de la révolution, le Parti communiste du Vietnam a toujours identifié l’union comme valeur fondamentale et la grande union nationale comme ligne stratégique, source de la force et cheville ouvrière de la révolution vietnamienne.

Ce point de vue est une fois de plus exprimé très clairement dans l’article "Certaines questions théoriques et pratiques du socialisme et du chemin vers le socialisme au Vietnam" du secrétaire général Nguyên Phu Trong : "Nous avons besoin d’une société d’humanité, de solidarité, d’entraide tournée vers les valeurs progressistes et humaines".

Des milliers de personnels soignants, médecins se sont engagés en première ligne de la lutte contre le Covid-19. Photo : ministère de la Santé.Â



Dans son discours à la Conférence du Front de la Patrie du Vietnam et de ses organisations membres déployant le programme d’action pour mettre en œuvre la résolution du 13e Congrès du Parti, le chef du Parti a souligné que l’union est une tradition, une leçon précieuse du peuple vietnamien, forgé à travers des milliers d’années de l’histoire de l’édification et de la défense de la nation.



C’est aussi la pensée récurrente et cohérente dans la pensée théorique et les activités pratiques du Président Hô Chi Minh, est devenue la stratégie révolutionnaire du Parti et une grande force motrice pour créer des victoires glorieuses de la nation. Il a affirmé : "Union, union, grande union. Victoire, victoire, grande victoire !".

Le premier vol pour rapatrier les citoyens vietnamiens en Ukraine. Photo : VNA



L’union est un facteur fondamental déterminant la victoire de la révolution vietnamienne, une leçon historique inestimable lors de la lutte pour l’indépendance nationale ainsi que la réalisation des deux tâches stratégiques de construction et de défense de la Patrie.



Dans le contexte de l’évolution complexe de l’épidémie de Covid-19, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a appelé les compatriotes, camarades et soldats du pays et les compatriotes résidant à l’étranger à s’unir pour vaincre l’épidémie, tout en affirmant la préconisation du Parti et de l’Etat vietnamiens de protéger avant tout la vie et la santé de la population.

Un vol de Vietnam Airlines a transporté 350 membres du personnel médical, professeurs et étudiants à Hô Chi Minh-Ville pour lutter contre l'épidémie. Photo : VNA



Répondant à son appel, des dizaines de milliers de personnels soignants, médecins, policiers, soldats, journalistes, bénévoles ont travaillé jour et nuit, bravé les difficultés et les risques liés au Covid-19, se sont engagés en première ligne du combat. Nombreux sont ceux qui travaillent jusqu’à l’épuisement, certains ont offert leur vie pour en sauver. Pour parer à l’urgence, les cadres et soldats ont dormi à la belle étoile en pleine forêt pour céder leurs casernes aux patients.



Dans le même esprit, bienfaiteurs, entreprises, entrepreneurs, collectifs et particuliers dans et hors du pays, nombreux ont apporté leurs contributions en argent, en matériel médical et en produits de première nécessité, d’une valeur totale de dizaines de milliers de milliards de dôngs.

Panorama du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Photo : VNA



La mobilisation en faveur des habitants dans les zones épidémiques a été forte. Des restaurants gratuits aux magasins à zéro dông en passant par les guichets automatiques de riz, certains particuliers ont fait rimer solidarité avec partage, Â



Face aux évolutions complexes du conflit armé en Ukraine, le Parti, l’Etat, le gouvernement et le Premier ministre du Vietnam ont affirmé accorder la plus haute priorité à la garantie de la sécurité et de la sûreté de la vie, des biens et des intérêts légitimes des citoyens vietnamiens en Ukraine.



Le soutien aux Vietnamiens en Ukraine témoigne de l’esprit de grande union nationale et d’humanité, de responsabilité du Parti et de l’État dans le travail de protection des citoyens, affirmant que tous les Vietnamiens, même éloignés du pays, constituent une partie indissociable de la communauté des ethnies du Vietnam.

Promouvoir la tradition de solidarité et d’humanité de la nation, le Vietnam construit également activement un esprit de solidarité internationale avec les pays du monde entier, afin de maintenir la stabilité et la paix pour le développement.

Poursuivre la politique extérieure judicieuse, hisser le drapeau de la juste cause et mettre en œuvre efficacement des politiques spécifiques ont contribué à créer un consensus élevé de l’ensemble du système politique et une unité de toute la nation, ainsi qu’un large soutien des amis internationaux.



Le Vietnam a jusqu’à présent établi les relations diplomatiques avec 189 pays, les relations spéciales avec trois pays, les partenariats stratégiques avec 17 pays et les partenariats globaux avec 13 pays.



Sur le plan multilatéral, le Vietnam est un membre actif et responsable de plus de 70 organisations et forums internationaux importants, tels que les Nations Unies, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), le Dialogue Asie-Europe (ASEM), Organisation mondiale du commerce (OMC)...



Le Parti communiste du Vietnam entretient les relations avec 247 partis politiques, y compris ceux au pouvoir, dans 111 pays. L’Assemblée nationale du Vietnam noue les relations avec les parlements de plus de 140 pays et participe activement à plusieurs forums parlementaires internationaux importants.



Au milieu des difficultés brille plus fort l’esprit de patriotisme et de connexion communautaire, de solidarité et de partage du peuple vietnamien. Ces valeurs culturelles font la force et le prestige du Vietnam sur la scène internationale. – VNA