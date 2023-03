Hanoi (VNA) – Le 14 mars 1988, dans un combat inégal, 64 soldats de la marine vietnamienne sont tombés en haute mer pour protéger la souveraineté du pays sur les récifs de Gac Ma, Cô Lin et Len Dao appartenant à l’archipel vietnamien de Truong Sa.

La souveraineté de la Patrie vietnamienne est sacrée et inviolable. Photo: VNA



35 ans se sont écoulés, les vagues de la mer peuvent effacer toutes les traces mais pas dissiper les souvenirs tragiques du peuple vietnamien à propos de ces braves combattants dont les sacrifices sont devenus des monuments immortels du patriotisme. Leur esprit combatif marque une étape importante dans l’histoire de la nation dont les générations actuelles et futures se souviendront toujours.

L’image des soldats de la Marine vietnamienne se tenant fièrement en cercle protégeant le drapeau national sur l’île de Gac Ma, a formé "le cercle immortel"qui a gravé à jamais les cœurs et écrit une épopée dans l’histoire de l’édification et de la défense de la Patrie, rappelant aux postérieurs de s’accrocher à chaque pouce de terre, de territoire et de frontières maritimes qu’ils n’ont épargné ni sang ni os pour protéger.

La souveraineté nationale est sacrée et inviolable

Mission: défendre la souveraineté maritime et insulaire du Vietnam. Photo: VNA



La souveraineté nationale est suprême et inviolable. Des générations de Vietnamiens ont versé beaucoup d’efforts et de sang pour établir la souveraineté et préserver le territoire sur la mer et les îles sacrées de la Patrie.

Quelle admiration et quel choc de savoir qu’avant d’atterrir, chaque soldat a préparé une paire de nattes, sept cordes d’osier et sept bâtons de bambou, au cas où il mourrait, ses compagnons l’envelopperaient et le mettaient en mer, avec ses données personnelles sur un bambou étiquette, en espérant que si le corps avait la chance de s’échouer sur le rivage, les gens sauraient comment l’identifier.

La lutte pour protéger la souveraineté nationale sur les îles de Gac Ma, Cô Lin et Len Dao le 14 mars 1988 a été un combat inégal. Cependant, malgré les défis posés par les vagues et les vents, ainsi que des armes limitées, des officiers et des soldats sur trois navires, le QG 604, le QG 605 et le QG 505, et les forces gardant ces îles, Ils ont fait preuve d’une forte volonté, esprit courageux et la détermination à se battre jusqu’au dernier souffle pour la souveraineté nationale.

Défendre le drapeau national et les îles

Le Mémorial à la mémoire des 64 soldats qui se sont sacrifiés le 14 mars 1988 sur l’île de Gac Ma. Photo: VNA

Le colonel Vu Huy Lê, héros des Forces armées et ancien capitaine du navire HQ 505, n’a pas pu oublier les moments héroïques de cette bataille : "Face à une attaque écrasante, nos officiers et soldats sont restés résilients, résolument accrochés au navires pour protéger le drapeau national et les îles.

Les ennemis ont utilisé des fusils et des canons pour tirer directement sur nos navires, provoquant l’incendie et le naufrage du QG 604 très rapidement, a-t-il raconté, décrivant comment sur l’île de Gac Ma, des soldats se tenaient la main pour former un cercle pour protéger le drapeau national, déterminé à défendre l’île avec leurs corps.

L’événement historique de Gac Ma a pleinement et clairement mis en évidence les qualités inébranlables des soldats révolutionnaires, qui étaient prêts à sacrifier leur sang pour défendre la souveraineté nationale sur la mer et les îles.

"Personne n’est oublié et personne ne peut être oublié." C’est la phrase que les vétérans de Gac Ma se rappellent toujours eux-mêmes et leurs pairs au fil des ans.

Ces jours-là , la zone commémorative des martyrs de Gac Ma, dans le district de Cam Lam, dans la province de Khanh Hoa (Centre), reçoit de nombreuses délégations de tout le pays, qui cherchent à rendre hommage et à exprimer leur gratitude à ces personnes courageuses qui ont sacrifié héroïquement leur jeunesse et leur vit pour la souveraineté sur la mer et les îles sacrées de la Patrie. – VNA