Hanoi (VNA) – Alors que la vérité sur la situation des droits de l’homme au Vietnam est comme le meilleur coup aux dissonances malvenues, il n’est pas trop difficile d’identifier ceux qui complotent la division du bloc de grande union nationale et conspirent contre le Parti et l’État vietnamiens.

D'horizons différents, ils ont en commun la propagation sur les réseaux sociaux des versions de la guerre psychologique, des informations inventées en vue de dénigrer les acquis du Vietnam en matière de droits de l'homme et de saboter sa confiance dans la direction du Parti et la gestion de l'Etat.

Les fausses informations sur les réalités au Vietnam se répètent souvent dans les rapports annuels de Human Rights Watch, Amnesty International, Reporters sans frontiers, Freedom House, Commission des États-Unis sur la liberté religieuse internationale (USCIRF).

Mais il suffit de jeter un œil dans les progrès du Vietnam sur les droits de l’homme pour distinguer le vrai du faux.

La réalisation réussie de la politique centrée sur le peuple a donné lieu à des acquis remarquables en matière de droit de l’homme reconnus et plébiscités par la communauté internationale.

La résolution du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam souligne que "l’être humain est à la fois le centre, le sujet, la principale ressource et la finalité du processus de développement".

Les droits fondamentaux sont consacrés par la Constitution de 2013 et une série de documents juridiques pertinents. Les droits politiques, économiques et culturels, y compris le droit à l’égalité des sexes, sont garantis dans les faits.

"Sous la direction éprouvée du Parti communiste du Vietnam, les structures ont permis aux gens de devenir des membres égaux du régime politique et aux conditions économiques", a constaté Philip Fernandez, membre de l’Association d’amitié Canada-Vietnam.

Depuis son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 24 septembre 1982, le Vietnam n’a cessé d’internaliser les instruments internationaux importants des Nations unies relatifs aux droits de l’homme.

La Constitution de 2013, la Loi sur les plaintes de 2011, la Loi sur l’élection des députés à l’Assemblée nationale et aux Conseils populaires de 2015, la Loi sur le référendum de 2015, la Loi sur les dénonciations de 2018, sont des bases juridiques importantes permettant aux gens d’exercer leurs droits politiques.

Les séances d’interpellations à l’Assemblée nationale retransmises en direct à la radio et à la télévision, les programme "Les dirigeants répondent aux questions de la population" sont très suivis par le public.

Parallèlement, le droit à l’égalité des sexes a été promu au Vietnam qui disposait d’une représentation féminine à l’Assemblée nationale bien plus importante que celle d’autres pays d’Asie du Sud-Est et du monde.

"Le Vietnam a fait de grands progrès dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable des Nations Unies sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes", a souligné l’ambassadeur de Colombie au Vietnam, Miguel Ángel Rodríguez Melo.

"Le Vietnam est l’un des modèles les plus réussis dans la promotion de l’égalité des sexes", a pour sa part affirmé l’ambassadeur du Maroc au Vietnam, Jamale Chouaibi, notant que le pays s’efforce d’autonomiser les femmes dans les régions éloignées et peuplées de minorités ethniques.

Les efforts visant à protéger les droits des groupes défavorisés ainsi qu’à garantir les conditions de vie de tous les groupes de la société sont également au centre des politiques de l’État vietnamien.

Le Vietnam est un pays en mouvement et en transition. Les indicateurs pointent dans la bonne direction, avec de nombreuses évolutions économiques et sociales positives, a noté la Banque mondiale dans son rapport "From the Last Mile to the Next Mile" en avril 2022.

La quantité de progrès que le Vietnam a réalisés en moins d’un demi-siècle depuis sa sortie de la guerre est presque sans précédent, selon le rapport qui a noté de nouveaux développements et des progrès pour les groupes les plus pauvres dans les régions reculées et les groupes de minorités ethniques.

Selon la norme des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure de la Banque mondiale, le taux de pauvreté au Vietnam est passé de 16,8% à 5% entre 2010 et 2020, avec plus de 10 millions de personnes soutenues pour sortir de la pauvreté.

Face à quatre vagues de Covid, le Parti et l’Etat ont tout fait pour garantir les droits des citoyens aussi en matière de soins médicaux et de vaccination gratuite qu’en matière de protection sociale pour que personne ne soit laissé pour compte.

La coordonnatrice résidente par intérim des Nations unies et représentante en chef de l’UNICEF au Vietnam, Rana Flowers, a indiqué que le Vietnam est devenu l’un des pays à la couverture vaccinale la plus élevé au monde, devenu une référence mondiale dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Le Vietnam se classe au 51e rang sur 193 États membres de l’ONU en termes de réalisation des Objectifs de développement durable avec un score supérieur à la moyenne de nombreux pays de la région Asie-Pacifique.

Terence D.Jones, du Bureau de représentation du PNUD au Vietnam, a affirmé que le Vietnam est dans le groupe de tête des trois groupes de pays avec les meilleurs progrès dans la mise en œuvre des critères cibles mondiaux en Asie sur le développement durable.

Le 11 octobre 2022, la 77e Assemblée générale des Nations unies a élu 14 nouveaux membres du Conseil des droits de l’homme, dont le Vietnam, pour une période de trois ans, à compter de janvier 2023. Il s’agit de la deuxième fois qu’il y siégera, la première étant en 2013 pour le mandat 2014-2016.

Le Vietnam met aussi sérieusement en œuvre l’Examen périodique universel (EPU), mécanisme central du Conseil des droits de l’homme qui consiste à passer en revue les réalisations de l’ensemble des États membres de l’ONU dans ce domaine.

En mars 2022, il a publié un rapport volontaire de mi-parcours à soumettre, qui reflète de façon sincère ses engagements et ses efforts dans le maintien de la stabilité socio-économique, l’assurance des droits humains, notamment chez les groupes vulnérables dans le contexte de la pandémie.

La publication démontre également clairement la responsabilité, la transparence et le sérieux du pays membre vis-à -vis du régime de l’EPU en particulier et dans la mise en œuvre des engagements internationaux en matière de la protection et de la promotion des droits de l’homme en général, s’est félicitée Rana Flowers.

"Toutes les options et lignes du Parti, les politiques, les lois et les activités de l’État doivent servir les intérêrs du peuple", a souligné le secrétaire général Nguyên Phu Trong. C’est la base pour faire des progrès remarquables dans les efforts visant à garantir les droits de l’homme au Vietnam. – VNA