Hanoi (VNA) – Les Hauts Plateaux du Centre possèdent de nombreux potentiels et avantages, mais la promotion de leur croissance et l’amélioration de la vie de leur population de près de 6 millions d’habitants et nécessitent des solutions fondamentales aux problèmes liés au foncier, au développement agricole et sylvicole, à la protection de l’environnement écologique.

Récolte de café à Buôn Ma Thuôt. Photo: VNA



La situation socio-économique des Hauts Plateaux du Centre est également confrontée à de nombreuses difficultés et défis, notamment d’ordre fonciers, en raison du manque de terres cultivables touchant une partie de la population et du rétrécissement des terres arables dû à la dégradation de la qualité des terres agricoles, de l’exploitation inefficace des terres de fermes agricoles et sylvicoles et des litiges et spéculations foncières.

Il s’agit d’une des causes de la pauvreté, de la déforestation à des fins agricoles. Plus récemment, une attaque terroriste contre le pouvoir, provoquant l’insécurité et l’ordre s’est produite dans la province de Dak Lak. Les premiers éléments de l’enquête ont découvert l’implication des forces hostiles et des débris du Fulro (Front unifié pour la libération des races opprimées) exilés. Ainsi, la résolution du problème du foncier vise non seulement à trouver les moyens de subsistance pour la population locale mais aussi à s’attaquer aux risques latents d’instabilité pour la sécurité et l’ordre social.

De la province de Dak Lak avec la capitale du café de Buôn Ma Thuôt à la province de Lâm Dông connue par le centre touristique et le plus grand centre horticole de Dà Lat en passant par la province de Gia Lai avec ses immenses plantations de poivrier et d’hévéa… la rénovation et le développement des Hauts Plateaux du Centre sont le fruit des efforts du Parti, du pouvoir et de la population.

Les cinq provinces des Hauts Plateaux du Centre - Dak Lak, Dak Nông, Gia Lai, Kon Tum et Lâm Dông – comptent 3,2 millions d’hectares de terres forestières, soit 21% de la superficie forestière nationale, 1 million d’hectares de terres basaltiques, 1,8 million d’hectares de terres rouges-jaunes, des écosystèmes diversifiés, un climat tempéré...

Les Hauts Plateaux du Centre 3,2 millions d’hectares de terres forestières. Photo: VNA



Les Hauts Plateaux du Centre disposent d’un énorme potentiel énergétique (hydroélectricité, éolien, solaire), ont des sous-sols riches en minerais, sont une grande région de cultures industrielles (caoutchouc, café, poivre, thé, noix de cajou), abritent de nombreuses herbes médicinales précieuses telles que le ginseng Ngoc Linh, et sont bien placés pour devenir un centre touristique majeur du pays.

Selon le secrétaire du Comité provincial du Parti de Dak Lak, Nguyên Dinh Trung, il faudrait mettre en place des mécanismes et des politiques plus clairs sur la gestion des terres, notamment forestières, élaborer une réglementation claire en matière de gestion des forêts et des terres forestières et de reconversion des terres forestières inefficaces en terres agricole. En outre, pour résoudre le problème foncier, les les Hauts Plateaux du Centre ont besoin des mécanismes et politiques pour assurer un développement harmonieux de la sylviculture et de l’agriculture.

Par ailleurs, il faut affirmer que l’agriculture est toujours un domaine vaste et extrêmement important pour le développement des Hauts Plateaux du Centre, sur les plans socio-économique mais aussi politique, de sécurité et de défense. En d’autres termes, l’agriculture, la paysannerie et la ruralité constituent la base et la force pour améliorer la vie de la population et s’engagent sur la voie du développement durable.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Dak Lak, a également fait savoir que les provinces des Hauts Plateaux du Centre ont adopté de nombreuses politiques en faveur de la population, y compris le changement de méthodes culturales, l’accès aux terres agricoles et aux techniques de production, la formation des coopératives, et la sensibilisation au changement des mentalités.

La richesse sur le plan culturel, un atout charme des Hauts Plateaux du Centre. Photo: baovanhoa.vn

Depuis la publication de la résolution n°10-NQ/TW du Politburo du 9e mandat sur le développement socio-économique, le maitie de la sécurité et de la défense dans les Hauts Plateaux du Centre, d’importantes ressources ont été investies dans cette région stratégique. Le Politburo du 13e mandat a promulgué la résolution n°23-NQ/TW pour donner un nouvel élan au développement de l’économie verte et de l’économie circulaire dans les Hauts Plateaux du Centre.

Selon le président du Conseil des affaires ethniques de l’Assemblée nationale, Y Thanh Ha Nie Kdam, la stabilité et le développement des zones de minorités ethniques constituent un facteur important pour assurer la stabilité et le développement dans les Hauts Plateaux du Centre et la base de la construction du bloc de grande union nationale.

Par conséquent, il est nécessaire d’avoir des politiques et solutions justes pour améliorer la vie des minorités ethniques dans les Hauts Plateaux du Centre ; d’accorder de l’importance aux particularités, aux caractéristiques psychologiques, aux coutumes et aux pratiques locaux lors de la résolution de problèmes pratiques spécifiques. – VNA