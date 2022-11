Photo d'illustration: thuonghieusanpham

Hanoï (VNA) - Lors d’une conférence internationale annuelle destinée aux jeunes chercheurs en économie et affaires, organisée récemment à Hanoï, le professeur Andreas Hauskrecht, économiste américain et professeur à l’Université d'Indiana, a hautement apprécié les mesures anti-inflationnistes de la Banque d'État du Vietnam.



«L’inflation au Vietnam est assez basse et stable. Le Vietnam la gère très bien. La Banque d'État et les organes compétents ont bien réagi aux impacts de Covid-19, contribuant à freiner l'inflation», a-t-il estimé.



Selon lui, si la Réserve fédérale des États-Unis (FED) modifie sa politique monétaire et baisse les taux d’intérêt, le Vietnam aura plus de marge pour introduire des mesures de stimulation économique. Il a aussi recommandé au pays de stabiliser les taux d’intérêt et de gérer ses politiques financières et monétaires avec précaution.



Selon l'Office général des statistiques, le Vietnam appartient toujours au groupe des pays ayant un taux d'inflation faible, maîtrisé à 2,73% en 9 mois. Alors que dans de nombreux pays européens, en Amérique et dans certains pays d'Asie comme la Thaïlande, l'Indonésie... ce taux est assez élevé, à l'image des États-Unis avec 8,3%.



Les organisations internationales saluent également hautement les perspectives économiques du Vietnam. Selon une prévision de la Banque mondiale, la croissance du PIB national serait de 7,2% cette année, soit le plus élevé d'Asie de l'Est. - CPV/VNA

source