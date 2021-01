Une usine de bobine d'acier de la société d'acier JFE Shoji Hai Phong, implantée dans la zone dustrielle VSIP Hai Phong. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Les économies mondiale et vietnamienne ont connu de nombreuses incertitudes sans précédent en 2020. La pandémie de COVID-19 qui se propage dans de nombreux pays du monde, a perturbé les activités socio-économiques mondiales tandis que les conflits commerciaux entre des pays et régions, les catastrophes naturelles et les épidémies ont affecté à plusieurs reprises le Vietnam.

Malgré les difficultés, l'économie vietnamienne en 2020 a connu une croissance de 2,91% grâce aux mesures anti-coronavirus efficaces et à l'application de politiques de soutien opportunes pour les populations et entreprises. Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré que la promesse de garantir la croissance devant l'Assemblée nationale et le peuple avait été sérieusement respectée.

De nombreuses organisations internationales ont bien apprécié la croissance du Vietnam, la considérant comme un point positif dans la lutte contre le COVID-19. Elle s’est expliquée par des efforts conjoints de tout le système politique, des habitants et entreprises. Le double objectif de lutter contre la pandémie et de maintenir une croissance économique élevée a été mise en oeuvre par le gouvernement toute l’année.

Une usine de transformation de crevettes de la société Thong Thuan, dans la province de Ninh Thuan. Photo: VNA

De nombreuses directives et politiques ont été publiées en temps opportun, contribuant à assurer la sécurité sociale, créant une confiance ferme chez les populations envers l'administration et la direction du Parti et du gouvernement. Face à des difficultés, c’est temps de faire preuve de bravoure, de solidarité, d’unanimité, a affirmé le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, lors d'une réunion entre le gouvernement et les localités pour évaluer la situation socio-économique au cours du premier semestre et définir les tâches pour le reste de l'année.

Outre la pandémie de COVID-19, des tempêtes ont continuellement frappé les provinces au Centre, causant de graves pertes en vie humaine et en bien. Une fois de plus, la force de la solidarité, de l'autonomie s'est multipliée.

En termes de sa résolution publiée en octobre 2020, le gouvernement a affirmé sa détermination à poursuivre le double objectif, en s'efforçant d'atteindre un taux de croissance annuel de 2,5 à 3%.

De plus, le gouvernement a demandé aux ministères, secteurs et localités d’accélérer le décaissement des capitaux d'investissement publics. La Banque d'État du Vietnam a mené une politique monétaire active et flexible, contribuant à la stabilité macroéconomique et à la croissance économique.

Une chaîne de production de fil pour l'exportation de la société de textile de Phu Tho. Photo: VNA

Le ministère de l'Industrie et du Commerce, en collaboration avec des ministères, secteurs et localités, a mis en œuvre des mesures pour rétablir dans les meilleurs délais les chaînes d’approvisionnement domestiques, accélérer le développement des services logistiques et de l’industrie auxiliaire, profitant à mieux des apports des accords commerciaux déjà signés, notamment l'Accord de partenariat transpacifique global et progressif (CPTPP) et l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA).

Avec les efforts menés par le Vietnam en 2020, de nombreuses organisations internationales et institutions financières ont donné des prévisions positives sur les perspectives de croissance économique du Vietnam en 2021. Dans son rapport mis à jour sur la situation économique du Vietnam, la Banque mondiale a prévu que l'économie vietnamienne devrait croître 6,8% cette année et se stabiliser à 6,5% les années suivantes. Dans le même laps de temps, le Fonds monétaire international a estimé que l'économie vietnamienne devrait se redresser fortement en 2021 avec un taux de croissance de 6,5%.

Lors de la 10e session, l’Assemblée nationale de la 14e législature a adopté une résolution sur le plan de développement socioéconomique pour 2021 avec un objectif de croissance du PIB de 6%.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré que cet objectif de croissance était modeste par rapport au potentiel du pays et que le gouvernement cherchait à élaborer de différents scénarios de croissance et plans d'action pour remplir les objectifs fixés.

La SARL d’industrie lourde Doosan Vina a récemment exporté à Bahreïn trois équipements de dessalement d'un poids total de plus de 2.000 tonnes. Photo: VNA

L'économie du Vietnam en 2020 en chiffres

En 2020, la croissance du PIB du Vietnam a atteint 2,91%, l'un des plus élevés au monde. Précisément, le secteur des services a progressé de 2,34%, celui de l’agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture, de 2,68% et celui de l’industrie et de la construction, de 3,98%.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 3,23%. Le nombre des entreprises nouvellement créées a diminué de 2,3% tandis que celui des entreprises ayant temporairement suspendu leurs activités a augmenté de 62,2% et celui des entreprises qui ont repris leurs activités, de 11,9%.

Le capital social total d'investissement a connu une hausse de 5,7%, les investissements vietnamiens à l’étranger, de 16% tandis que les investissements étrangers au Vietnam ont diminué de 25%. La croissance du crédit a atteint 10,2%. -VNA