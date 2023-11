Kuala Lumpur, 17 novembre (VNA) – La Malaisie fait des progrès significatifs dans son engagement en faveur du développement durable grâce à son programme innovant d'éco-étiquetage.



L'écolabel est une certification et un étiquetage volontaires de performance environnementale qui identifie les produits ou services qui se sont avérés préférables sur le plan environnemental dans une catégorie spécifique, selon Business Today.



En Malaisie, l'écolabel SIRIM est accordé par SIRIM QAS International, accrédité selon la norme ISO/IEC 17065 – l'exigence générale pour les organismes exploitant des systèmes de certification de produits par le Département des normes de Malaisie. Cette certification est également conforme aux exigences et principes ISO 14024, garantissant une acceptation mondiale et renforçant la fiabilité et la crédibilité du processus de certification.



La marque SIRIM Eco-Labelling constitue un moyen puissant de communiquer les avantages environnementaux d’un produit aux consommateurs, leur permettant de prendre des décisions d’achat en tenant compte des considérations environnementales.



Dans un marché rempli de nombreuses allégations de produits, la marque SIRIM Eco-Labelling agit comme un outil marketing efficace, permettant aux entreprises de positionner leurs produits et leur marque comme étant soucieux de l'environnement.



Un système d'éco-étiquetage vérifie que les produits sont préférables pour l'environnement et conformes aux normes durables. Cet avantage concurrentiel s’étend aux « marchés verts » mondiaux, où les produits écolabellisés sont souvent vendus à des prix élevés.



De plus, les programmes d'éco-étiquetage incitent les entreprises à adopter des pratiques durables dans l'ensemble de leurs opérations.



De plus, l'éco-étiquetage encourage les secteurs gouvernementaux et privés à s'engager dans des initiatives d'achat respectueuses de l'environnement, fournissant ainsi des informations précieuses aux décideurs politiques qui façonnent les objectifs de développement durable.



En 2025, la Malaisie prévoit d’augmenter de 25 % les achats publics écologiques de certains produits et services écologiques. Avec cela, la demande de biens, de services et d’innovations verts produits au niveau régional augmentera, ce qui en retour encouragera les secteurs publics à s’engager dans des achats écologiques, développant ainsi le marché vert.- VNA

