Pretoria, 9 août (VNA) - Diverses activités sont organisées pour célébrer le 55e anniversaire de la fondation de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) à Dar es Salaam, en Tanzanie.

Spectacle d’ao dai (robe longue traditionnelle des Vietnamiennes) à travers la performance de mannequins tanzaniens. Photo : VNA

Les activités, notamment les projections de films, les défilés de mode, la cérémonie de lever du drapeau, l'introduction culinaire, les jeux folkloriques et les tournois sportifs, entre autres, se dérouleront du 6 au 28 août.Organisé par l'ambassade du Vietnam en coordination avec l'ambassade d'Indonésie et la communauté philippine en Tanzanie, l'événement vise à promouvoir les échanges et les liens entre les habitants de l'ASEAN et de la Tanzanie dans les domaines de la culture, du cinéma et de la cuisine.Il a attiré la participation des fonctionnaires et du personnel des ambassades et des personnes des trois pays de l'ASEAN qui vivent et travaillent dans le pays ainsi que 200 jeunes tanzaniens, étudiants et amis internationaux.S'adressant à l'événement, l'ambassadeur du Vietnam en Tanzanie, Nguyen Nam Tien, a décrit la célébration du 55e anniversaire de la fondation comme une opportunité de connecter les cultures, en présentant les caractéristiques de la communauté de l'ASEAN en général et du Vietnam en particulier aux amis locaux.Pendant ce temps, l'ambassadeur indonésien en Tanzanie, Tri Yogo Jatmiko, a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'échange culturel aide les jeunes tanzaniens à mieux comprendre les cultures de la communauté de l'ASEAN.Dans le cadre de l'événement, l'ambassade du Vietnam en Tanzanie a présenté la culture et les contributions du Vietnam à la communauté de l'ASEAN à travers la projection de deux courts documentaires "Bienvenue au Vietnam" et "Le 37e Sommet de l'ASEAN", ainsi que le spectacle d’ao dai (robe longue traditionnelle des Vietnamiennes) à travers la performance de mannequins tanzaniens.- VNA