Des délégués lors de l'échange d'amitié. Photo: thoidai.com.vn

Hanoï (VNA) – L'Association d'amitié Vietnam-Ouzbékistan a organisé dimanche matin un échange d'amitié annuel pour célébrer le 78e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre) et le 32e de l'Indépendance de l'Ouzbékistan (1er septembre).



Lors de l’événement, Luong Phan Cu, ancien vice-président de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale et président de l'Association d'amitié Vietnam-Ouzbékistan, a souligné que l'année 2022 avait marqué un événement important, le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. L'Ouzbékistan avait envoyé à cette occasion de nombreuses délégations de haut niveau au Vietnam, dont une du Parquet ouzbek en novembre 2022.



La coopération bilatérale s'est progressivement développée dans de nombreux domaines, basée sur une coopération égale et des avantages mutuels. Les deux pays ont réalisé de grands acquis en matière de construction et de développement économiques, a-t-il rappelé.



Il a également indiqué que les associations d'amitié Vietnam-Ouzbékistan et Ouzbékistan-Vietnam continuaient de coopérer activement, contribuant à stimuler la diplomatie populaire. Il s’est déclaré convaincu que ce processus continuerait de se développer dans les temps à venir, au bénéfice des relations traditionnelles, de la compréhension et de la coopération entre les deux peuples.



Dans une lettre de félicitations, le président de l'Association d'amitié Ouzbékistan-Vietnam, Mukhamedov Alisher Rustamovich, a affirmé que l'amitié entre les deux peuples, nouée il y a bien longtemps, était sincère, et marquée par une compréhension et un soutien mutuel. Ces dernières années, grâce au dynamisme des dirigeants des deux pays et de tous les membres des deux associations d'amitié, la coopération bilatérale a connu un bel élan et devrait atteindre de nouveaux sommets à l'avenir.



L'échange d'amitié s'est déroulé dans une atmosphère amicale et chaleureuse avec de nombreux spectacles musicaux interprétés par les membres de l'Association d'amitié Vietnam-Ouzbékistan. -VNA





