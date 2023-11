Dans son discours d'ouverture, Nguyen Thi Thu Ha, vice-présidente et secrétaire générale du Comité central du FPV, a affirmé que l'amitié Vietnam-Chine était un bien commun inestimable des deux nations et qui devait être constamment consolidée et promue.

Photo: VNA

Le Vietnam attache toujours de l'importance au maintien et au développement du partenariat de coopération stratégique intégrale avec la Chine, le considérant comme une politique cohérente, une stratégie à long terme et une priorité absolue de sa politique extérieure, a souligné Nguyen Thi Thu Ha.Les relations entre les deux Partis et les deux pays ont été portées à une nouvelle hauteur, notamment après la visite historique en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong. Les échanges et la coopération entre le FPV et la CCPPC visent à concrétiser la vision commune des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays sur la promotion et l'approfondissement du partenariat de coopération stratégique intégrale, a noté la responsable vietnamienne.Elle a proposé au FPV et à la CCPPC de renforcer leurs échanges et leur coopération, au niveau central mais aussi local, notamment les antennes dans des localités frontalières, contribuant à la promotion des échanges entre les peuples et les jeunes générations des deux pays.De son côté, le vice-président du Comité national de la CCPPC, Wang Yong, a proposé aux deux parties de considérer le renforcement de la solidarité entre les deux pays comme la principale des responsabilités afin de créer une base solide au développement des relations bilatérales.Le FPV et la CCPPC doivent promouvoir l'avantage de la convergence des forces de tous les couches sociales pour maintenir et cultiver l'amitié entre les peuples des deux pays, créant ainsi une motivation pour un développement stable et durable, a-t-il notéA cette occasion, des délégations du FPV et de la CCPPC ont assisté à la Fête de la grande union nationale à Ha Long avant de visiter certaines zones industrielles, la baie d’Ha Long, le Musée et la Bibliothèque de Quang Ninh et de participer à la plantation d’arbres dans cette même province vietnamienne. -VNA