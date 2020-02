L’ambassadeur du Vietnam en Argentine, Dang Xuan Dung (debout, chemise blanche) à cet échange. Photo : VNA

Buenos Aires (VNA) - L’ambassade du Vietnam et celle de Cuba en Argentine ont organisé le 28 février un échange d’amitié pour intensifier les relations d’amitié et de coopération à l’occasion de la célébration du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Cuba.

S’exprimant à cet échange, l’ambassadeur du Vietnam en Argentine, Dang Xuan Dung a exprimé la reconnaissance pour les sentiments et le soutien du Parti, du gouvernement et du peuple cubains accordés au Vietnam tout au long des années de lutte pour l’indépendance nationale d’hier et durant l’édification du pays d’aujourd’hui.

L’ambassadeur Dang Xuan Dung a souligné le fort engagement du Vietnam au processus de l’actualisation du modèle économique et social de Cuba et de développement du pays et à la juste cause du peuple cubain pour demander aux Etats-Unis d’enlever l’embargo économique contre Cuba.

Le diplomate vietnamien a souhaité que les deux organes de représentation diplomatique continuent de resserrer leurs relations traditionnelles, la coopération et l’assistance mutuelle.

L’ambassadeur de Cuba en Argentine, Pedro Pablo Prada (debout) à cet échange. Photo : VNA

De son côté, l’ambassadeur de Cuba en Argentine, Pedro Pablo Prada a souligné que Cuba et le Vietnam étaient côte à côte pour édifier le socialisme, conformément aux particularités de chaque pays. Il a souhaité que les jeunes générations de deux pays poursuivent à valoriser les traditions de solidarité, d’amitié et de partage entre les deux peuples cultivées par des générations précédentes. - VNA