Hanoï (VNA) – Le Comité de l’ASEAN à Caracas, en coopération avec les ministères des Affaires étrangères et de la Culture du Venezuela, a organisé du 11 au 14 décembre les Journées de l’échange culturel ASEAN-Venezuela.

S’exprimant lors de la cérémonie inaugurale de cet événement, l’ambassadeur vietnamien Dao Thanh Chung a passé en revue l’histoire du développement de l’ASEAN ces 51 dernières années, soulignant le rôle de la culture dans la promotion des liens entre les pays aséaniens et entre ces pays et des pays hors du bloc. Il a affirmé que la coopération culturelle était le pont intensifiant les relations d’amitié et de coopération entre l’ASEAN et le Venezuela. Il a saisi l’opportunité pour présenter la culture, l’homme et la nature du Vietnam.

Le vice-ministre vénézuélien des Affaires étrangères Ruben Molina a tenu en haute estime l’organisation de cet événement, le considérant comme une avancée importante dans le cadre de coopération entre l’ASEAN et le Venezuela.

Dans le cadre des Journées de l’échange culturel ASEAN-Venezuela, ont eu lieu la présentation des produits culturels, des spectacles, la présentation de la gastronomie du Vietnam, d’Indonésie, du Myanmar et du Venezuela. -VNA