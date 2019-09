Séance de travail entre la délégation du PCV et l'Institut royal de recherche Elcano. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Une haute délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) conduite par Nguyen Van Binh, chef de la Commission centrale de l'économie du PCV, a effectué une visite de travail en Espagne les 23 et 24 septembre.

La délégation vietnamienne a eu des séances de travail avec la ministre espagnole de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, Maria Reyes Maroto Illera, le secrétaire général pour le trésor et la politique financière du ministère de l'Economie et des Entreprises, Carlos San Basilio Pardo, et le directeur de l'Institut royal de recherche Elcano, Charles Powell.Elle a également assisté au Forum des affaires Vietnam – Espagne, a eu une entrevue avec le secrétaire général du Parti communiste espagnol Enrique Santiago Romero et les représentants de la Gauche Unie de l'Espagne, ainsi que le personnel de l'ambassade du Vietnam en Espagne.Lors des séances de travail avec des dirigeants du gouvernement espagnol, Nguyen Van Binh a affirmé que le Parti et l'Etat vietnamiens attachaient une grande importance au partenariat stratégique avec l'Espagne, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement.Il a remercié l'Espagne pour son soutien à la signature de l'Accord de libre-échange et de l'Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'UE (EVFTA et IPA), tout en demandant au gouvernement et aux Cortes Generales de soutenir la ratification de ces deux accords au Parlement européen.Il s'est déclaré convaincu qu'après leur ratification, ces deux accords créeraient des conditions propices pour que les deux parties puissent promouvoir l'exploitation du potentiel de coopération entre les deux pays, notamment pour accroître les investissements de l’ Espagne au Vietnam dans les domaines d’excellence de ce pays européen tels que l'infrastructure, les énergies renouvelables, le tourisme et le traitement des eaux usées.Les dirigeants du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, et de celui de l'Économie et des Entreprises ont estimé que cette visite témoignait de la volonté des deux parties de promouvoir leur partenariat stratégique. Le Vietnam est un partenaire important et fiable de l'Espagne, ont-ils souligné, ajoutant que Madrid créera des conditions favorables et accordera l’aide financière aux grands groupes et aux petites et moyennes entreprises espagnoles venant investir au Vietnam.Lors de la séance de travail avec l'Institut royal de recherche Elcano, principal organisme de recherche stratégique du pays, les deux parties ont échangé des informations sur la situation économique et politique de l'Espagne et de l'Union européenne (UE), et ont discuté des questions majeures dans la région comme dans le monde.Nguyen Van Binh a informé la partie espagnole des actes violant les droits légaux et légitimes sur le plateau continental et la zone économique exclusive du Vietnam en Mer Orientale, et a demandé à l'Espagne de soutenir la position du Vietnam en la matière.Le directeur de l'Institut royal de recherche Elcano, Charles Powell, a partagé les difficultés rencontrées par le Vietnam dans le règlement des problèmes complexes en Mer Orientale et a affirmé la position de son pays d’appliquer le droit international, dont la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 pour résoudre les différends territoriaux.S'exprimant lors du Forum des affaires Vietnam – Espagne avec la participation de la secrétaire d'Etat au Commerce espagnole, Xiana Mendez, et de plus de 50 entreprises espagnoles, Nguyen Van Binh a présenté le potentiel du Vietnam et a répondu aux questions des entreprises relatives à la demande de développement économique ainsi qu’aux mécanismes et politiques d’affaires du Vietnam.Les entreprises espagnoles ont exprimé leur grand intérêt au marché vietnamien, souhaitant faire des affaires à long terme dans ce pays d’Asie du Sud-Est.Lors de l’entrevue avec le secrétaire général du Parti communiste espagnol, Enrique Santiago Romero et les représentants de la Gauche Unie, Nguyen Van Binh a informé des récentes tensions en Mer Orientale, demandant à ces derniers de soutenir la position du Vietnam à cet égard.Il a également proposé au Parti communiste espagnol de soutenir et de promouvoir la ratification de l'EVFTA et de l'IPA par le Parlement européen au service de l'intérêt des deux peuples pays. Les dirigeants du Parti communiste espagnol et de la Gauche Unie ont exprimé leur soutien au Vietnam, et souhaité mettre à jour des informations sur ces deux questions.Après ses activités en Espagne, la délégation du PCV participera au Forum de connexion Europe-Asie qui sera organisé à Bruxelles, en Belgique, par le Conseil européen, et aura des rencontres bilatérales en marge de cet événement. -VNA