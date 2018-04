Hanoï (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam en Russie et au Turkménistan, Ngo Duc Manh, a effectué une visite de travail au Turkménistan du 25 au 29 avril pour sonder les opportunités de coopération entre les deux pays.



L'ambassadeur Ngo Duc Manh présente ses lettres de créance à la présidente de l’Assemblée nationale du Turkménistan (ou Mejlis). Photo: VNA



Le 26 avril, l’ambassadeur Ngo Duc Manh a présenté ses lettres de créance à la présidente de l’Assemblée nationale du Turkménistan (ou Mejlis).



Guslat Mamedowa a souligné les bonnes relations d’amitié entre les deux pays et leur soutien mutuel à l’échelle internationale, souhaitant que ces liens ne cessent de se développer dans l’avenir.



Pour sa part, l'ambassadeur Ngo Duc Manh a félicité Guslat Mamedowa pour son élection à la présidence de l’Assemblée nationale turkmène et a adressé ses sincères remerciements au peuple du Turkménistan pour son soutien accordé au Vietnam pendant sa lutte d'hier pour l'indépendance nationale.



Le même jour, l’ambassadeur Ngo Duc Manh a eu une entrevue avec le vice-ministre des Affaires étrangères Vepa Hajiev, lors de laquelle les deux parties ont échangé des points de vue sur des questions d’intérêt commun, dont la préparation de la prochaine visite au Vietnam du président turkmène Gourbangouly Berdimouhamedov.



L'ambassadeur Ngo Duc Manh a déclaré que les deux pays recelaient de nombreux potentiels de coopération, notamment dans l'exploitation du gaz naturel – un atout du Turkménistan -, les biens de consommation, les produits industriels, la culture, le tourisme et les sports.

Le diplomate vietnamien a indiqué qu'il se concentrerait sur le renforcement des liens entre les entreprises des deux pays. Il a également promis de chercher à multiplier les échanges et visites de travail entre les organes vietnamiens et turkmènes, à accélérer la signature d'accords de coopération dans divers domaines, dont l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques.

L'ambassadeur Ngo Duc Manh à la table ronde sur la coopération Vietnam – Turkménistan. Photo: VNA



Le 27 avril, l’ambassadeur Ngo Duc Manh a visité des entreprises spécialisées dans le textile, la confection de tapis, les confiseries, et a participé à une table ronde sur la coopération Vietnam – Turkménistan dans l’économie, le commerce et l’investissement. -VNA