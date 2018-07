Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (à droite) et le président de la Chambre des représentants australienne, Tony Smith, le 24 juillet à Hanoi. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le Vietnam est déterminé à ratifier l'Accord de partenariat transpacifique global et progressif (CPTPP) en 2018 et coopérera étroitement avec l’Australie dans la mise en œuvre de cet accord.

C’est ce qu’a affirmé le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc en recevant le 24 juillet à Hanoi le président de la Chambre des représentants australienne, Tony Smith, actuellement en visite au Vietnam.

Le chef du gouvernement vietnamien s’est déclaré convaincu que la visite de Tony Smith récolterait un bon succès, contribuant ainsi à consolider les relations du partenariat stratégique Vietnam – Australie, et plus particulièrement entre les organes législatifs des deux pays.

Il a souligné que sur la base du bon développement du partenariat stratégique bilatéral, le Vietnam s’efforce de réaliser les contenus de la Déclaration commune avec l’Australie signée en mars dernier. Par conséquent, les échanges commerciaux ne cessent d’augmenter. Les deux pays se coordonnent étroitement au sein des forums régionaux et internationaux pour la paix et le développement.

Il a appelé les deux pays à booster leur coopération substantielle, notamment dans les domaines clés et potentiels des deux pays comme l’économie, le commerce, l’investissement, la sécurité et la défense, l’éducation et la formation, les sciences et les technologies, l’agriculture high-tech, l’aide au développement…

L’Assemblée nationale et le gouvernement vietnamiennes souhaitent voir l’Australie exprimer sa voix forte et soutenir la position de l’ASEAN et du Vietnam s’agissant de la question de la Mer Orientale, accélérer la mise en oeuvre stricte et complète de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) pour parvenir au Code de conduite en Mer Orientale (COC).

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (à droite) reçoit le président de la Chambre des représentants australienne, Tony Smith. Photo: VNA



Pour sa part, le président de la Chambre des représentants australienne, Tony Smith a affirmé que sa visite visait à resserrer la coopération entre les deux organes législatifs, les deux gouvernements et les deux peuples Australie – Vietnam. Le Parlement australien veut toujours promouvoir la coopération avec l’Assemblée nationale et le gouvernement vietnamiens, a-t-il noté.

En ce qui concerne la récente cérémonie d’inauguration du pont de Cao Lanh, Tony Smith a estimé que cet ouvrage contribuait à améliorer les conditions de vie des habitants locaux et à accélérer le développement socio-économique du Vietnam. Par ailleurs, il est un symbole important de la coopération bilatérale.

Il a également approuvé la proposition du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc sur la poursuite de renforcer les relations Vietnam-Australie.

Des milliers d'étudiants vietnamiens ont fait un cursus en Australie, cela permet d’intensifier l'amitié et la coopération bilatérale. En outre, de plus en plus nombreux étudiants australiens viennent au Vietnam pour participer à des activités communautaires et se renseigner sur le pays et l'homme vietnamiens. Ce contingent sert de passerelle efficace pour intensifier la compréhension mutuelle entre les deux pays, a indiqué Tony Smith.



L'Australie continuera de soutenir le Vietnam dans son processus de développement, a-t-il déclaré, avant de souligner que concernant la question en Mer Orientale, l'Australie respectait la liberté de navigation et persistait dans ce point de vue non seulement en Australie ou au Vietnam, mais encore dans n'importe quel lieu dans le monde.

Tony Smith a affirmé que son pays collaborerait étroitement avec le Vietnam dans la mise en oeuvre du CPTPP afin d’apporter les intérêts communs aux pays membres de l'accord.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a émis son souhait que l'Australie continue d’appuyer le Vietnam dans les infrastructures, le développement de l’agriculture et des zones rurales, la réduction de la pauvreté, la résilience au changement climatique...



Appréciant le fait que l'Australie continue d’accorder l'aide publique au développement au Vietnam, le chef du gouvernement vietnamien a suggéré aux deux parties de coordonner étroitement dans l'organisation efficace des activités pour célébrer le 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1973-2018) et le 20e anniversaire de l'établissement de leurs relations en matière de défense (1998-2018).

Les deux pays devraient augmenter l'échange des visites à tous les niveaux et les échanges entre peuples en vue de consolider la confiance politique et la compréhension mutuelle entre les dirigeants et les peuples des deux pays, a-t-il ajouté. –VNA