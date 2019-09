Des voyageurs se renseignent des tours lors du Salon touristique international de Ho Chi Minh-Ville 2019. Photo : internet

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Dans le cadre du Salon touristique international de Ho Chi Minh-Ville 2019 (ITE-HCMC 2019) du 5 au 7 septembre, le Service municipal du tourisme en coopération avec ses partenaires étrangers a organisé une série de colloques pour dynamiser la coopération touristique entre le Vietnam et des marchés de pointe.

Lors du colloque « Promotion de la coopération touristique entre le Vietnam et le Moyen-Orient », des experts vietnamiens et étrangers ont discuté des modalités pour accéder au marché touristique des deux parties.

Au séminaire « Coopération touristique Vietnam-République de Corée, des organisations, des associations d’entreprises ont partagé des expériences aux opérateurs des tours au marché touristique sud-coréen pour créer des percées dans l’exploitation de ce marché d’ici la fin de 2020.

A la conférence « Dynamiser la coopération touristique Vietnam-Russie », des entreprises se sont intéressées aux politiques, produits, demandes du marché touristique des deux pays. Par le biais de cette conférence, le Vietnam voulait présenter aux voyagistes russes ses produits touristiques, ses services potentiels en la matière.

Dans le cadre des événements du Salon touristique international de Ho Chi Minh-Ville 2019, le comité d’organisation mène aussi plusieurs activités d’échanges commerciaux, de connexion d’investissement direct pour la communauté d’entreprises vietnamienne et des pays. Via ces activités, les entreprises touristiques espèrent trouver des opportunités de coopération avec des partenaires, élargir le marché international et attirer davantage des voyageurs étrangers au Vietnam dans les temps à venir.

La 15e ITE-HCMC 2019 comprend 315 stands, présente des destinations et produits touristiques du Vietnam et des pays d’Asie-Pacifique.

Sont également exposés de nouveaux produits touristiques et de nouvelles technologies touristiques qui aident les jeunes entreprises du secteur à promouvoir leur image et à rechercher des investisseurs et des partenaires.

En outre, de nombreux produits touristiques tels que le tourisme de loisirs, tourisme de conférence et d'atelier, tourisme gastronomique et tourisme de santé sont présentés. -VNA