New Delhi (VNA) – Une délégation de la Marine populaire du Vietnam dirigée par son commandant, Pham Hoai Nam, a effectué une visite de travail en Inde du 4 au 8 décembre en vue de stimuler la coopération entre les Marines des deux pays.



Cette visite est intervenue sur l’invitation de l’amiral Sunil Lanba, président du comité des chefs d’état-major et chef d’état-major de la Marine indienne. Elle avait également pour objet de contribuer à renforcer la coopération bilatérale dans la défense selon l’esprit des documents déjà conclus, dont la Déclaration concernant la Vision commune sur la coopération entre le Vietnam et l'Inde en matière de défense pour la période 2015 - 2020.



A New Delhi, le vice-amiral Pham Hoai Nam et l’amiral Sunil Lanba ont discuté de la coopération entre les Marines des deux pays ces derniers temps, ainsi que des orientations de coopération futures dans la formation du personnel, la technique et dans d’autres domaines.



Auparavant, la délégation vietnamienne a déposé une gerbe de fleurs en mémoire des Héros indiens morts pour la Patrie à India Gate.



Pendant son séjour, elle a rendu visite à des unités de la Marine indienne, visité des sous-marins et bâtiments de guerre indiens dans la ville de Mumbai, capitale de l'État du Maharashtra. –VNA