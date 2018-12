Le vice-président du Comité populaire municipal Tran Vinh Tuyen (gauche) et le consul général de France à Ho Chi Minh-Ville, Vincent Floreani lors de l'événement. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Une cérémonie marquant le 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 5e anniversaire du partenariat stratégique Vietnam – France a eu lieu mardi 11 décembre à Ho Chi Minh-Ville.

Le vice-président du Comité populaire municipal Tran Vinh Tuyen s’est déclaré heureux de la consolidation et du développement continu des relations Vietnam – France dans divers domaines. En particulier, l’établissement du cadre de partenariat stratégique en 2013 et la visite de haut rang des dirigeants des deux pays en 2018 ont contribué à affirmer la confiance mutuelle et les relations chaleureuses, ainsi qu’à approfondir la coopération bilatérale, a-t-il souligné.

Le Vietnam et la France partagent des points de vue et intérêts similaires s’agissant des questions internationales, a-t-il estimé, ajoutant que le renforcement de la coopération franco-vietnamienne est une demande objective et nécessaire.

Le responsable de Ho Chi Minh-Ville a également fait grand cas du rôle du consulat général et du Service au commerce de l'ambassade de France au Vietnam dans la mobilisation des ressources techniques et des capitaux. Cela a aidé la mégapole économique du Sud à surmonter les obstacles auxquels la ville est confrontée dans son développement socio-économique pour devenir une ville verte, moderne et durable.

Dans les temps à venir, il a souhaité dynamiser la coopération multiforme entre la mégapole du Sud et les localités françaises, notamment en matière de résilience au changement climatique, de planification et d’éclairage urbain ; d’éducation et de formation, de développement du personnel qualifié, d’échanges culturels, de sciences et technologies, etc.

Appréciant le développement des liens, le consul général de France à Ho Chi Minh-Ville, Vincent Floreani, a déclaré que les localités des deux pays avaient réalisé des progrès importants s’agissant de l’investissement et de la coopération dans l’économie, l’éducation et la formation, la médecine et la pharmacie, l’agriculture, les aliments, les infrastructures et les hautes technologies.

Le consul général Vincent Floreani a souligné que la prochaine visite en France de la présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan, la conférence de coopération décentralisée Vietnam-France, et la visite possible du président français au Vietnam en 2019 apporteraient une nouvelle énergie, permettant d’intensifier les relations bilatérales.

Ces dernières années, Ho Chi Minh-Ville a signé un accord de coopération avec la ville de Lyon, et coopéré avec la partie française dans la mise en œuvre de nombreux projets d’éclairage. A l'inverse, la communauté des Français au Vietnam, notamment à Ho Chi Minh-Ville, ne cesse d’augmenter pour atteindre près de 9.000 personnes aujourd’hui.

Actuellement, la France se classe 16e parmi les 100 investisseurs étrangers en activité dans la mégapole du Sud. Les échanges commerciaux entre les deux parties ont atteint 867 millions de dollars en 2017. -VNA