Séminaire « Complémentarité des économies Vietnam-Italie : opportunités pour l'Ombrie ». Photo: VNA

Rome (VNA) – Dans le cadre de l’Année Vietnam-Italie 2023 en l’honneur du 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, l’ambassade du Vietnam en Italie a organisé du 14 au 16 avril une série de séminaires et de colloques sur la complémentarité et le potentiel de la coopération économique entre le Vietnam et l'Ombrie, ainsi que des activités de promotion du commerce et de l’investissement dans cette région italie nne.Lors du séminaire « Complémentarité des économies Vietnam-Italie : opportunités pour l'Ombrie », l'ambassadeur vietnamien en Italie, Duong Hai Hung, a souligné que la coopération économique était un point lumineux des relations entre les deux pays.Le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de l'Italie au sein de l'ASEAN et l'Italie est le quatrième partenaire du Vietnam au sein de l'Union européenne (UE), a-t-il fait savoir.Il est nécessaire que les deux pays intensifient leur coopération dans les secteurs économiques où l'Italie a des atouts et où le Vietnam a des besoins, tels que les industries de base, de sous-traitance industrielle, de hautes technologies, l'agriculture intelligente, les exportations de produits agricoles, la construction mécanique, les infrastructures, le pétrole et le gaz, les énergies vertes..., a proposé le diplomate vietnamien.Le directeur général de la Confindustria Umbria, Simone Cascioli a déclaré que la réunion était organisée à un moment favorable où l'Ombrie accélérait son processus d'internationalisation, et où le Vietnam était un partenaire actif de la ville de Pérouse avec lequel celle-ci souhaitait promouvoir la coopération dans les affaires, l'investissement et l'expansion du marché.D’autres participants ont estimé que le séminaire était une belle occasion pour présenter les potentiels et les atouts de chaque partie et de promouvoir la coopération bilatérale non seulement dans le commerce et l’investissement, mais aussi dans le transfert de technologies, la formation de ressources humaines et le partage d’expériences en matière d’élaboration de politiques.A cette occasion, l’ambassadeur Duong Hai Hung a eu des rencontres avec les milieux d'affaires des villes de Pérouse, Trasimène, Citta di Castello, Foglino et Gubbio pour présenter les progrès de développement et les opportunités d'affaires au Vietnam.Il a visité l’usine textile Tela Umbria et des établissements de production de vin dans l’Ombrie, avant de rencontrer le directeur de l’Institut ITS-Umbria, Nicola Modugno. - VNA