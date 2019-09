Hanoi (VNA) – Les délégués à un colloque tenu mercredi 11 septembre à l’Institut polytechnique de Hanoi (HUST) se sont penchés sur la promotion du transfert de connaissances et de technologies entre certaines universités vietnamiennes et européennes et les organes et les entreprises au Vietnam.

Cet événement fait partie d’une série d’activités du consortium vietnamo-européen d’éducation sur le transfert de connaissances et de technologies (VETEC), un projet financé par l’Union européenne (UE) dans le cadre d’Erasmus Action clé nº2 pour une période de trois ans jusqu’en octobre 2019.

Au menu des discussions figurent notamment la politique du gouvernement sur le transfert de technologies et de connaissances, les modèles d’entrepreunariat innovant, la mise en relation entre les entreprises et les écoles dans le transfert de technologies, les changements culturels et les défis en matière d’innovation dans les écoles et les entreprises.

Le VETEC est coordonné par la Vrije Universiteit Brussel (VUB), une université de langue néerlandaise, établie à Bruxelles en Belgique, et le HUST. Il compte 3 partenaires dans l’UE, 3 autres au Vietnam, 6 partenaires associés et une organisation.

Le projet profite à la fois aux partenaires vietnamiens et européens grâce à la participation de partenaires européens de différentes régions européennes, et a également une bonne répartition géographique au Vietnam: Nord (Hanoi), Centre (Huê) et Sud (Cân Tho).



Erasmus est un programme de financement de l’UE qui soutient des actions dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport. Il comprend trois actions clés ainsi que deux autres actions.



Celles-ci sont gérées d’une part au niveau national par les agences nationales et d'autre part au niveau européen par l’Agence exécutive "Éducation, audiovisuel et culture" (EACEA). La Commission européenne est responsable de l’ensemble des politiques d’Erasmus et supervise la mise en œuvre générale du programme. – VNA