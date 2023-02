Cân Tho (VNA) - L’Institut de recherche agricole de haute technologie du delta du Mékong (Institut HATRI) vient de mettre au point d’une variété de riz dénommée ATRI 200 capable de s’épanouir dans un environnement de sécheresse et chargé en sel.

Photo: nongnghiep.vn

HATRI 200 est une variété de riz dérivée du riz Japonica (riz à grains ronds), cultivée à titre d’essai à Bên Tre dans le cadre du projet de recherche "Evaluation des variétés de riz résistantes au sel, et de leur qualité pour faire face au changement climatique dans le delta du Mékong" de la professeure-Docteure Nguyên Thi Lang, directrice de l’Institut HATRI.Bên Tre est l’une des localités fréquemment touchées par la sécheresse et la salinité. Récemment, la province a étudié et expérimenté de nombreuses variétés de riz résistantes au sel, mais la plupart ne peuvent résister qu’à une salinité d’environ 2 parties par millier (ppt).Après la période d’essai, HATRI 200 a montré une bonne résistance à la sécheresse et à la salinité, supérieure à 5 ppt, adaptée à la culture dans le contexte de changement climatique actuel.Selon la professeure-Docteure Nguyên Thi Lang, HATRI 200 est considérée comme l’une des variétés les plus résistantes à une eau salée dans le delta du Mékong. Notamment, elle donne des rendements stables, en moyenne de 6,5 à 7 tonnes/ha.Actuellement, l’Institut de recherche agricole de haute technologie du delta du Mékong mène des procédures pour que cette variété de riz soit autorisée à circuler. –VNA